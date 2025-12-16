Ante el mar de quejas, FIFA anunció las entradas más baratas para el Mundial 2026: los nuevos precios

La polémica actual respecto a los precios de las entradas para el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo este martes, con el inesperado anuncio con el que FIFA busca calmar las críticas y el repudio de los fanáticos. El ente organizador de la Copa del Mundo dio a conocer un nuevo nivel de entradas, más económicas y accesibles, para los partidos del torneo.

Tras recibir críticas por los exorbitantes precios, que incluso llegaron a ser tildados de “extorsivos” por la asociación Football Supporters Europe, tal y como reporta The Athletic, la FIFA confirmó que habrá un “quinto nivel” de entradas.

Las mismas estarán valuadas en 60 dólares, y aunque la mayoría de los estadios tienen una capacidad superior a 60 mil espectadores, habrá alrededor de 1000 disponibles por partido de este nivel, exclusivas para los fanáticos de las selecciones que participen del partido en cuestión.

Nuevas entradas a 60 dólares para el Mundial 2026, pero apenas 1000 por partido. (Getty)

La FIFA ya tenía una categoría de entradas a 60 dólares, las cuales se agotaron casi de inmediato en octubre, cuando se pusieron a la venta inicialmente. Es decir, dicha categoría prácticamente ni existió. “Esta categoría ha sido diseñada para que sea más accesible que los fanáticos que siguen a sus equipos en el escenario más grande del fútbol“, explicó FIFA sobre las nuevas entradas accesibles.

Los precios de las entradas

Según informó la propia FIFA, un boleto para un partido de la Fase de Grupos puede conseguirse a partir de los $60 USD, el precio más accesible. En el otro extremo, presenciar la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría implicar un desembolso de hasta $2.030 dólares para las ubicaciones más premium

Publicidad

Publicidad

En condiciones normales, hay tres tipos de entradas de mayor oferta: las de 700 dólares, tildadas como ‘Categoría 1’, entradas de 500 dólares, llamadas ‘Supporters Premium Tier’ y entradas de 265 dólares, las ‘Supporters Value Tier’. Para completar, están estas nuevas entradas de 60 dólares, aunque siendo apenas 1000 las disponibles por partido, habrá que ver si es suficiente como para calmar el clamor popular y la irritación por los excesivos precios para ver el Mundial en cancha.

En síntesis