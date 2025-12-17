Riquelme lo tasó en 15 millones: el jugador de Boca que busca emigrar para llegar con rodaje al Mundial 2026

El mercado de pases en Boca por ahora no tomó fuerza, ya que Juan Román Riquelme no concretó ninguna operación. Hasta el momento, el presidente está sondeando por diferentes futbolistas, como aparecen los casos de Alan Lescano, Marino Hinestroza y Gastón Hernández.

Mientras se termina de definir la continuidad de Claudio Úbeda -seguiría en su cargo, pero resta la oficialización por parte de la Comisión Directiva-, Riquelme sabe que el futuro de Lucas Blondel estaría lejos de Brandsen 805. El lateral derecho no tiene lugar en la consideración del cuerpo técnico y quiere cambiar de aire.

A lo largo de los últimos días, a BOLAVIP le confirmaron que el lateral derecho de 29 años aparece en la órbita de Huracán, Racing y Tigre, pero todavía no hubo ninguna propuesta formal para sacarlo del Xeneize. Como si fuese poco, está dispuesto a emigrar hacia cualquier destino que le garantice minutos, ya que su principal objetivo es ser convocado a la Selección de Suiza -su última presencia fue en la fecha FIFA de junio de 2025 y jugó 24′ ante Estados Unidos-.

El ex Atlético Rafaela sabe que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que espera que Riquelme le confirme si lo van a ceder a préstamo o abrirán los canales de comunicación con otros clubes para venderlo, ya que posee una cláusula de rescisión fijada en 15 millones de dólares.

Lucas Blondel en acción con la camiseta de Boca. (IMAGO)

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años disputó un total de 12 partidos con la camiseta de Boca (32 desde que llegó al club, 4 goles) y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

