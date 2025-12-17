Es tendencia:
Qué canal pasa Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

Brasileños y franceses se verán las caras en Qatar para definir quién se quedará con uno de los títulos más importantes del año.

Por Lautaro Toschi

Este miércoles, a partir de las 14 horas -de Argentina- se verán las caras Flamengo y PSG por la Copa Intercontinental. Los franceses ingresaron directamente para jugar la final, mientras que los brasileños tuvieron que dejar en el camino a Cruz Azul primero y a Pyramids de Egipto después.

Tras la drástica modificación en el Mundial de Clubes, que pasó a tener 32 participantes y a jugarse cada cuatro años, el viejo Mundial de Clubes -que se disputaba en el mes de diciembre con un miembro de cada confederación y un equipo local- se mantuvo, pero cambió de nombre a la Copa Intercontinental, aunque con alguna mínimas modificaciones.

En este 2025 se jugó por distintas fases e inició en el mes de septiembre, pero concluirá en diciembre, más precisamente este miércoles 17 cuando Flamengo -campeón de la Libertadores 2025- se mida ante PSG -campeón de la Champions 2024/25- en Rayan. El duelo iniciará a las 14 y se podrá ver por DSports.

La probable formación de Flamengo

Filipe Luis se habría decantado por estos once para que salgan desde el inicio: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar, de Arrascaeta, Carrascal; Everton y Plata.

Flamengo, campeón de la Libertadores 2025. (Foto: Getty).

Qué es la Copa Intercontinental que juegan Flamengo y PSG, y qué la diferencia del Mundial del Clubes

La probable formación de PSG

Luis Enrique tendría decidido mandar desde el arranque a: Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery, Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu.

Los datos del partido

  • Horario: 14 horas
  • Árbitro: Ismail Elfath
  • TV: DSports
  • Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán, Qatar)
