Por qué no juega Bradley Barcola en Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

El delantero del PSG ya convirtió dos goles en la Copa del Mundo, pero Didier Deschamps lo envió al banco de suplentes.

Este jueves por la tarde, Francia enfrenta a Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para conocer al clasificado entre los 4 mejores del planeta y a la vez al eliminado. Sin embargo, en este encuentro estelar llama la atención la gran ausencia de Bradley Barcola en la formación inicial.

Cabe recordar que ya anotó dos goles en el Mundial y fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del elenco galo, pero aún no es considerado un indiscutido. En ese sentido, vale resaltar que fue: suplente ante Senegal, titular contra Irak, suplente con Noruega, titular frente a Suecia y titular vs. Paraguay. Otro dato no menor es que acumula una tarjeta amarilla.

Bradley Barcola, delantero de la Selección de Francia. (Getty Images)

Lo cierto es que Bradley Barcola no juega ante Marruecos por decisión táctica. De esta manera y descartando la posibilidad de una lesión o cuestión física, se trata de una elección de Didier Deschamps, que optó por enviarlo al banco de suplentes para poder utilizarlo en caso de emergencia, según el desarrollo del compromiso ante los africanos.

La formación de Francia vs. Marruecos

El cuadro final del Mundial 2026