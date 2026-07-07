¿Por qué no juega hoy Lautaro Martínez en Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Muchos fanáticos se sorprendieron al no ver al Toro en la alineación titular de Lionel Scaloni para este duelo decisivo de eliminación directa. Conoce el verdadero motivo de su suplencia.

Este martes 7 de julio, Argentina se mide ante Egipto en un electrizante encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que llega tras superar la fase de grupos con gran autoridad, pero que sufrió ante Cabo Verde, busca imponer su jerarquía ante al siempre duro combinado africano, pero lo hace con una variante de peso en su ofensiva que llamó la atención de todos: la ausencia de Lautaro Martínez en el once inicial.

Al confirmarse la alineación oficial de la Albiceleste para este trascendental cruce que define un boleto a los cuartos de final, los hinchas notaron rápidamente que el goleador de Inter de Milán no formaba parte del ataque titular, encendiendo algunas dudas inmediatas sobre su estado de salud y condición física.

Lautaro Martínez no juega ante Egipto.

¿Por qué no juega Lautaro Martínez frente a Egipto?

A diferencia de otros casos recientes con jugadores de Argentina, donde las bajas en el Mundial respondieron a molestias musculares o lesiones, la suplencia del bahiense obedece estrictamente a una cuestión de estrategia: Lautaro Martínez no juega hoy desde el arranque por una decisión netamente táctica de Lionel Scaloni.

El entrenador y su cuerpo técnico evaluaron detalladamente las características de la defensa egipcia —conocida por su repliegue físico y su juego friccionado— y optaron por otro perfil de delantero para iniciar el partido, buscando dañar al rival con diferentes herramientas. Cabe destacar para la tranquilidad de los fanáticos que el atacante con pasado en Racing se encuentra en óptimas condiciones físicas, no arrastra ningún tipo de lesión, y estará disponible en el banco de relevos listo para ingresar si el desarrollo del encuentro lo requiere en el complemento.

¿Quién asume el lugar de Lautaro Martínez en el ataque?

Ante esta modificación en el esquema planificado por Scaloni, el encargado de comandar el centro de la ofensiva será Julián Álvarez.

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La Araña le ganó la pulseada a Lautaro exclusivamente para este compromiso y será el responsable de acompañar a Lionel Messi en el frente de ataque. El cuerpo técnico confía en que el actual delantero aportará su característico e inagotable despliegue, su presión asfixiante sobre la salida rival y su enorme capacidad de desmarque para intentar desordenar e infiltrarse en el estricto cerrojo defensivo del conjunto africano.

Julián Álvarez reemplaza a Lautaro Martínez.

La formación de Argentina vs. Egipto

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

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