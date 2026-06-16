Por qué no juega hoy Nicolás Tagliafico en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

En el marco de la primera fecha del Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el Arrowhead Stadium de Kansas, la Selección Argentina hace su debut al enfrentarse a la Selección de Argelia en búsqueda de sumar sus primeros puntos en la competencia.

Para este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, no podrá contar con una importante pieza en la defensa, ya que Nicolás Tagliafico, quien suele ser habitual en el lateral izquierdo, no podrá estar ni siquiera en el banco de suplentes.

El motivo de la ausencia del lateral de Olympique de Lyon es físico, debido a que en los últimos días sufrió una distensión en el sóleo, por lo que no está al 100% y será resguardado para los próximos compromisos que tenga la Selección Argentina en la fase de grupos.

De esta manera, en la posición de Tagliafico estará Facundo Medina. El surgido de las inferiores de River puede hacer las veces tanto de central izquierdo como de lateral por esa banda, por lo que le ganó en la consideración a otros futbolistas como Nico González o Valentín Barco.

Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: minuto a minuto y formaciones

Datos claves

Argentina debuta ante Argelia en el Mundial de Kansas .

. Nicolás Tagliafico se pierde el partido por una distensión en el sóleo .

se pierde el partido por una . Facundo Medina será el lateral izquierdo titular en reemplazo del defensor lesionado.