Por qué no juega Julián Álvarez en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La razón por la que el delantero de Atlético de Madrid no inició el partido entre Argentina y Argentina como titular.

Este martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, la Selección Argentina comienza la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, La Albiceleste se encuentra frente a frente con su par de Argelia, buscando comenzar su andar con el pie derecho.

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Por el Grupo J de la Copa del Mundo, los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni se miden con el complejo seleccionado africano. Y lo hacen sin contar con la presencia de Julián Álvarez, uno de los mejores nombres propios argentinos del momento, desde el inicio. Y lo cierto es que hay una explicación contundente.

Julián Álvarez en la Selección Argentina. (Foto: Getty)

¿Por qué no juega Julián Álvarez?

La ausencia de Julián Álvarez en la formación titular de la Selección Argentina contra Argelia tiene que ver meramente con una cuestión física y no táctica. Es que el artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado en Manchester City, actualmente en Atlético de Madrid, se acaba de recuperar de una lesión.

En la reciente semifinal de la UEFA Champions League, el oriundo de Calchín, provincia de Córdoba, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo que lo tuvo a maltraer hasta hace muy poco. Por ende, Scaloni y su equipo técnico consideraron que no era necesario arriesgar a La Araña, más allá de que ya esté a disposición.

La formación de Argentina ante Argelia

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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