Por qué no juega Juanfer Quintero en Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

La razón por la que el volante de River Plate no inicia el partido entre Colombia y Uzbekistán por la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este miércoles 17 de junio, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la Selección Colombia hace su presentación en el marco del Mundial 2026. Por la primera fecha de la fase de grupos, el equipo de Néstor Lorenzo se encuentra frente a frente con su par de Uzbekistán.

Por el Grupo K, Colombia mide fuerzas con el combinado que hace su debut en una Copa del Mundo. Y no es un detalle menor que el seleccionado sudamericano no cuenta con la presencia de Juan Fernando Quintero en torno a la formación titular.

¿Por qué no juega Juan Fernando Quintero?

Lo cierto es que la ausencia del experimentado volante de River Plate en el equipo titular de Colombia no tiene nada que ver con alguna cuestión relacionada con lo físico. Por el contrario, Juan Fernando Quintero no presenta ninguna lesión.

Hasta último momento, Lorenzo mantuvo una duda que se basó en la presencia de Quintero o en la aparición de James Rodríguez. Finalmente, este último fue el elegido por el director técnico argentino que dirige a Colombia, por lo que Juanfer deberá esperar.

La formación de Colombia ante Uzbekistán

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Las posiciones del Mundial 2026

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