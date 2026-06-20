Por qué no juega Kendry Páez en Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

El futbolista de River no forma parte de la alineación inicial del equipo de Sebastián Beccacece. El motivo.

Después de la dura derrota ante Costa de Marfil en la primera fecha, la Selección de Ecuador sale a enfrentar a Curazao necesitada de una victoria. Sebastián Beccacece definió la alineación que definirá el futuro de la Tri en el Mundial 2026 y nuevamente prescindió de los servicios de Kendry Páez.

El futbolista, que dentro de unos días interrumpirá su préstamo en River, ocupará nuevamente un lugar en el banco de suplentes. Pese a ser el dueño del dorsal 10 y de haber sido importante en gran parte del proceso del estratega argentino, vuelve a quedarse afuera de la formación titular.

El motivo de la ausencia de Kendry Páez en el primer equipo es estríctamente futbolístico. Beccacece eligió apostar por otros nombres y dejar al jugador del Millonario como alternativa en el banco. Cabe recordar que en el estreno ante los africanos, no sumó minutos.

El director técnico argentino apostó por otros futbolistas como Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo y John Yeboah. A Kendry solo le restará esperar su chance en el complemento.

La formación de Ecuador

Sebastián Beccacece metió mano en el equipo y saldrá a la cancha con un 11 conformado por Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; Jordy Alcívar; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia.