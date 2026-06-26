Por qué Paraguay todavía no está clasificado pese a que sumó 4 puntos y quedó entre los mejores terceros

El equipo de Gustavo Alfaro se fue con buenas sensaciones de Santa Clara, pero aún no tiene asegurado su boleto en la próxima instancia. Qué resultados necesita.

El empate sin goles entre Australia y Paraguay fue una consecuencia de 90 minutos de pocas agresiones en Santa Clara. El punto le garantizaba el segundo lugar a los Socceroos y el tercero a la Albirroja, que quedó a un pasito de los 16avos. Sin embargo, pese al conformismo mostrado por los de Gustavo Alfaro, todavía no es momento de festejar.

Por como se vienen dando los grupos, la sensación general es que todos los terceros con 4 puntos estarán en la siguiente instancia. De hecho, hasta existe la chance de que a Uruguay le alcance empatando con España, llegando a apenas 3 puntos y quedando en 0 con la diferencia de gol.

Aún así, lo cierto es que los paraguayos deben esperar al desenlace de otros grupos para poder celebrar su clasificación. Esto se debe a que todavía varios terceros pueden alcanzar la barrera de las 4 unidades y, si son más de 8 los que lo consiguen, la Albirroja podría estar en desventaja por su diferencia de gol negativa (-2).

El combinado sudamericano necesita superar a otro de los terceros del certamen. Hasta ahora, sus cuatro unidades le aseguraron pasar a tres: Escocia (3 puntos), Corea del Sur (3 puntos) y Senegal o Irak (quien gane el duelo entre sí llegará a 3 puntos). Si un equipo más queda por debajo suyo, estará en 16avos.

Qué necesita Paraguay para clasificar a 16avos

Hay dos resultados que a la Selección de Paraguay le sirven para asegurar su boleto en la siguiente instancia este mismo viernes. Con que se de uno de los dos, habrá cumplido su objetivo.

Que Uruguay no derrote a España

Que Cabo Verde y Uruguay empaten su partido

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En caso de que no se le den ninguno de esos dos escenarios, deberá esperar a la madrugada del sábado, cuando se defina el último grupo, para saber si entra entre los ocho mejores terceros.

Así está la tabla de mejores terceros