Por qué se agregan tantos minutos de tiempo de descuento en los partidos del Mundial de fútbol

El tiempo añadido puede ser una pesadilla o una herramienta a favor para los equipos. ¿Cómo se calcula la cantidad?

El tiempo de descuento o tiempo adicionado en los partidos de fútbol del Mundial ha generado debates importantes entre hinchas y especialistas. En Qatar 2022, varios encuentros registraron cifras históricas de minutos agregados, con partidos que superaron los 100 minutos de duración total.

La FIFA y la IFAB implementaron criterios más rigurosos para compensar las interrupciones reales de juego, buscando maximizar el tiempo efectivo de competencia.

Qué es el tiempo de descuento y cómo se calcula

El tiempo adicionado, conocido también como tiempo de compensación o tiempo de descuento, es el período extra que el árbitro agrega al finalizar cada tiempo de juego.

Según las Reglas de Juego de la IFAB, cada partido consta de dos tiempos de 45 minutos, pero la duración efectiva se ve alterada por diversas interrupciones. El árbitro principal es quien determina cuántos minutos adicionales se jugarán basándose en las pausas registradas durante el desarrollo del encuentro.

El proceso de cálculo es responsabilidad de los árbitros asistentes, quienes llevan registro del tiempo perdido cuando el juego se detiene. El cuarto árbitro muestra un tablero electrónico al final de cada mitad con el número de minutos añadidos.

Normalmente se añade un mínimo de un minuto, aunque no existe un límite máximo, por lo que los tiempos pueden variar significativamente según las circunstancias de cada partido.

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El cuarto árbitro anuncia el tiempo añadido. (Foto: Getty)

Factores que generan más minutos de descuento en los Mundiales

Existen múltiples causas que justifican el incremento de minutos adicionales en las competiciones de nivel mundial. Las sustituciones múltiples pueden sumar entre 30 segundos y un minuto cada una, especialmente considerando que a partir de la pandemia se permitieron hasta cinco cambios por equipo con límites de tres oportunidades de sustitución.

Desde el 1 de julio, la IFAB implementó nuevas reglas donde los jugadores tienen 10 segundos para salir del campo cuando se realiza una sustitución, controlando mejor estos tiempos perdidos.

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Las revisiones del VAR (videoarbitraje) constituyen otro factor determinante en la extensión del tiempo adicionado. Las intervenciones largas pueden llevar a incrementos considerables en los minutos finales.

Además, las celebraciones de gol pueden durar aproximadamente 90 segundos cada una, especialmente en torneos de importancia mundial. Otros factores incluyen retrasos en reanudaciones, lesiones de jugadores, conflictos o discusiones con el árbitro, y las pausas de hidratación o enfriamiento autorizadas por FIFA.

El caso histórico del Mundial de Qatar 2022

14 minutos extra en Inglaterra vs. Irán. (Foto: Getty)

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En la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el tiempo adicionado cobró protagonismo sin precedentes. Hubo partidos con descuentos de 10 a 14 minutos, lo que generó debates significativos sobre la verdadera duración del fútbol moderno.

Un ejemplo extremo fue el encuentro entre Inglaterra e Irán, que llegó a durar más de 117 minutos totales, con 14 minutos de descuento agregados al final del primer tiempo. Esta situación se explicó parcialmente por dos lesiones importantes, una en cada período del partido.

Pierluigi Collina, jefe de arbitrajes de la FIFA, aclaró los motivos detrás de esta estrategia antes del torneo: “Queremos evitar partidos con 42, 43 o 44 minutos de tiempo efectivo.

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Por eso habrá que compensar los tiempos por sustituciones, penales, celebraciones, asistencia médica o, por supuesto, el VAR”. Según un recuento de la BBC, los cuatro primeros encuentros de la competición registraron 65 minutos extra en total, lo que demostró el compromiso de FIFA con la equidad competitiva.

Objetivo de FIFA: maximizar el tiempo real de juego

La FIFA aclaró que la intención era maximizar el tiempo de juego real, evitando que los equipos se beneficien al interrumpir deliberadamente el desarrollo. Pier Luigi Collina enfatizó que “la gente quiere ver fútbol”, señalando que tanto FIFA como IFAB están trabajando para intentar tener más tiempo de juego neto durante un partido.

Este objetivo responde a la preocupación de que los partidos tuvieran duraciones efectivas muy reducidas en comparación con los 90 minutos reglamentarios.

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La variación en la duración del tiempo adicionado responde a la dinámica propia de cada partido. Los estudios demuestran que aproximadamente 30 minutos se pierden por partido en diversas interrupciones, y los árbitros tradicionalmente compensaban solo la mitad de ese tiempo.

La filosofía de FIFA en torneos recientes demuestra el interés en ofrecer más minutos efectivos de juego a los aficionados, especialmente en una competición mundial donde se espera máximo rigor y equidad competitiva.

Nuevas reglas para el Mundial 2026

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la IFAB implementará nuevas modificaciones regulatorias que buscan proteger aún más el tiempo efectivo de juego. Los jugadores tendrán 10 segundos para salir del terreno cuando se muestre el tablero de cambio, reduciendo significativamente el tiempo perdido en sustituciones. Estas nuevas normas entrarán en vigor el 1 de julio y responden a solicitudes de la comunidad futbolística internacional.

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Además de las restricciones de sustitución, habrá cuentas regresivas en tiros de esquina y saques de meta si el árbitro considera que la acción se está retrasando de manera deliberada.

El tratamiento médico fuera del terreno de juego también será regulado, requiriendo que los futbolistas permanezcan fuera durante al menos un minuto de la reanudación. Estas medidas representan un esfuerzo coordinado de FIFA e IFAB para garantizar que los partidos del próximo torneo mundial mantengan la máxima cantidad de tiempo real de competencia, beneficiando tanto a los jugadores como a los espectadores globales.