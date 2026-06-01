Las 3 reglas que Pierluigi Collina advirtió que serán una novedad en la Copa Mundial 2026

El Presidente del Comité de Árbitros de la FIFA contó que se añadirán 3 nuevas reglas que harán su estreno en la Copa del Mundo 2026.

En una videoconferencia que brindó con periodistas de todas partes del planeta, Pierluigi Collina, Presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, contó que habrá tres nuevas reglas que harán su estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que tendrá su puntapié el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

En primer término, el italiano advirtió que los futbolistas que estén jugando no podrán acercarse al entrenador para una posible indicación táctica cuando un arquero pida asistencia médica. Esto es, principalmente, para reducir lo máximo posible las especulaciones.

Por otro lado, se agregará una nueva facultad a los encargados del VAR. Los colaboradores del juez de campo podrán intervenir para revisar infracciones provocadas por el equipo que esté en posición de ataque antes de que se reinicie la acción con un córner o tiro libre y que terminen en un gol, en un penal o en una tarjeta roja.

Si el árbitro principal, tras revisar las imágenes en la pantalla del VAR, determina que hubo una falta que antecedió a la culminación de la secuencia, procederá a indicar la repetición del córner o del tiro libre.

Y por último, algo que ya se anticipó con el altercado que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Junior en el cruce del Benfica con el Real Madrid por la Champions League. Los jugadores que se tapen la boca con la mano, camiseta o brazo mientras le hablan a un rival serán expulsados, siempre que lo hagan en un contexto de ”charla conflictiva”.

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Las fechas trascendentes de la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en tanto que la Final se desarrollará el 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Asimismo, los 16vos de Final, la primera instancia a eliminación directa, tendrá su primer ejemplar el domingo 28 de junio.

Luego los Octavos comenzarán el 4 de julio, los Cuartos el 9 de julio, Semifinales los días 14 y 15 y el partido por el Tercer y Cuarto Puesto el 18.

En síntesis

El exárbitro Pierluigi Collina anunció tres nuevas reglas para la Copa del Mundo 2026.

anunció tres nuevas reglas para la Copa del Mundo 2026. Se prohibirá a los jugadores recibir indicaciones tácticas durante las asistencias médicas a arqueros.

a arqueros. Los futbolistas que se tapen la boca en charlas conflictivas recibirán una tarjeta roja.