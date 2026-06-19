Por qué silban a Achraf Hakimi en el partido entre Marruecos y Escocia por el Mundial 2026

La figura y capitán de Marruecos fue recibido con murmullos durante los primeros minutos del partido por cuestiones ajenas a las deportivas.

Achraf Hakimi saltó al campo como capitán de Marruecos para enfrentar a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de su peso futbolístico dentro del equipo africano, quedó rápidamente en el centro de la escena por un motivo ajeno al fútbol: cada vez que intervino en los primeros minutos del partido disputado en Boston fue recibido con silbidos y murmullos desde distintos sectores de las tribunas.

La reacción del público se produjo apenas horas después de que se conociera una importante novedad judicial en Francia. Este viernes, el Tribunal Superior de Versalles confirmó que el futbolista marroquí deberá afrontar un juicio en una causa en la que está acusado de violación, una denuncia que se encuentra bajo investigación desde 2023.

La resolución ratificó una decisión tomada previamente por la jueza de instrucción que llevaba adelante el expediente y coincidió con la postura sostenida por la fiscalía. Según comunicaron las autoridades francesas, las actuaciones realizadas durante la investigación permitieron reunir elementos suficientes para que el caso sea analizado en un juicio oral, cuya fecha todavía no fue fijada.

Todo se remonta a una la denuncia realizada por una mujer de 24 años, quien aseguró que Hakimi la violó en su domicilio ubicado en las afueras de París. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo“, expresó la denunciante en su momento.

No obstante, el futbolista constantemente negó cualquier delito y sostiene su inocencia. De hecho, tras conocerse la decisión de la Justicia francesa, volvió a pronunciarse públicamente. “Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas” escribió tras conocerse el fallo judicial..

Mientras el expediente sigue su curso y aún espera una fecha para el juicio, el impacto de la noticia ya trascendió los tribunales. En pleno Mundial 2026, el nombre de Hakimi volvió a ocupar titulares en todo el mundo y terminó trasladando el debate a las tribunas, donde los silbidos acompañaron cada una de sus intervenciones ante Escocia.