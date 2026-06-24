Qué es el ‘Match Momentum’, el nuevo gráfico de la FIFA para los partidos del Mundial 2026

El gráfico aparece en todas las transmisiones y empieza a tomar cada vez más relevancia en los partidos de la Copa del Mundo. Entendé qué es, cómo funciona y para qué sirve.

La tecnología y las estadísticas se hacen presente cada vez más en el fútbol y hay una nueva herramienta que empezó a copar las transmisiones en este Mundial 2026, se trata del Match Momentum, que en pocas palabras, busca expresar en un gráfico la forma en que se desarrolla el partido y las chances que tiene uno u otro equipo de convertir en cada momento del juego. Aunque hay algo más detrás.

Si bien el gráfico trata de representar los momentos del partido, y hacia dónde se “inclina la cancha”, basado en ciertos conceptos avanzados, como el xG o el VAEP, el foco básico está puesto en tratar de indicar claramente qué tan probable era que un equipo convierta un gol en cada momento del partido.

Los gráficos de Match Momentum empezaron a aparecer en el Mundial.

Esto se va actualizando al momento y minuto a minuto, va demostrando qué equipo domina el encuentro y en qué momento. Los gráficos muestran variaciones hasta en los partidos con mayor dominio de un equipo sobre otro, como el de España vs. Arabia, y los más cerrados, como fue Marruecos vs. Brasil.

Esto le permite a los espectadores entender qué equipo está dominando el partido, qué tanto lo está haciendo y que tan probable es que convierta. Es utilizado también luego en los resúmenes, para analizar el partido.

El Match Momentum busca demostrar qué equipo domina el partido y cuánto, en cada minuto de juego.

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Esto es posible gracias a que todas las acciones que pasan en un partido son medibles en base a métricas y el valor de cada minuto del match momentum es la resta entre lo que generó el “equipo A”, menos lo que generó el “equipo B” en ese momento de partido.

Los hinchas argentinos ya están comparando las diferentes opciones de apuestas mundial para encontrar los mercados más atractivos antes del debut de la Selección.

Síntesis

Match Momentum es la nueva herramienta gráfica incorporada en las transmisiones del Mundial 2026 para ilustrar el desarrollo del juego y las chances de convertir.

es la nueva herramienta gráfica incorporada en las transmisiones del Mundial 2026 para ilustrar el desarrollo del juego y las chances de convertir. xG y VAEP son algunos de los conceptos estadísticos avanzados en los que se basa esta tecnología para reflejar minuto a minuto el dominio y la probabilidad de gol de cada equipo.

son algunos de los conceptos estadísticos avanzados en los que se basa esta tecnología para reflejar minuto a minuto el dominio y la probabilidad de gol de cada equipo. Valor de cada minuto se calcula mediante una resta matemática entre las acciones medibles generadas por el “equipo A” y las producidas por el “equipo B” en ese instante exacto.