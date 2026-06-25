En pleno Mundial, AFA confirmó las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

Este jueves por la tarde-noche, la Liga Profesional de Fútbol reveló todos los detalles de las primeras 3 fechas del segundo semestre de la temporada. Con toda la atención puesta en lo que será el Torneo Clausura 2026 próximo a comenzar, ya empezó a saberse qué día y a qué hora jugarán cada uno de los equipos de la Primera División del país.
El reciente campeón es Belgrano de Córdoba, que venció a River en una final apasionante en el Estadio Mario Alberto Kempes, por lo que irá en busca de hacer historia una vez más. Por otro lado, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo quieren cortar una larga sequía sin títulos locales. A su vez, Estudiantes de La Plata y Vélez también pelearán por recuperar la gloria doméstica.
Belgrano, campeón del Torneo Apertura 2026. (Getty Images)
Lo cierto es que el Torneo Clausura 2026 empieza el jueves 23 de julio. Los compromisos que estrenan la nueva competición son Belgrano – Rosario Central y al mismo tiempo también se enfrentarán Sarmiento de Junín – Argentinos Juniors, ambos pertenecientes a la Zona B.
Un dato importante a tener en cuenta es que Boca – Estudiantes será postergado, en el duelo correspondiente a la fecha 2. Esto se debe a que, en esas horas de entresemana, el Xeneize jugará la revancha ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Así las cosas, el conjunto de la ribera se medirá ante el Pincha luego de la tercera jornada del certamen.
Miguel Merentiel, en Estudiantes – Boca. (Getty Images)
Cuándo se juegan las 3 primeras fechas de la LPF
Fecha 1
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)
19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
21.15 Platense – Unión (Zona A)
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
19.15 River – Barracas Central (Zona B)
21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)
Fecha 2
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)
Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Gimnasia – River (Zona B)
21.30 Instituto – Platense (Zona A)
Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)
19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)
Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús (Zona A)
Fecha 3
Sábado 1 de agosto
15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)
15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
20.30 Racing – Tigre (Zona B)
Domingo 2 de agosto
14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)
17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
19.15 River – Rosario Central (Zona B)
21.30 Lanús – Instituto (Zona A)
Lunes 3 de agosto
16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
19.00 Platense – Talleres (Zona A)
19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)