Dibu Martínez el único titular y una sola duda: el posible 11 de Argentina para cerrar el grupo ante Jordania

Entre Julián Alvarez y Nico Paz sale la única duda que le queda a Scaloni para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Clasificado como líder de grupo con una fecha de antelación, la Selección Argentina cerrará su participación en la fase inicial del Mundial 2026 ante Jordania, en un compromiso que se disputará este sábado desde las 21 horas en Dallas (23 horas argentinas).

A sabiendas de que el encuentro no cambia los planes de la Albiceleste, Lionel Scaloni tiene decidido rotar el equipo ante los jordanos para que los titulares descansen de cara a la fase final.

De hecho, el combinado nacional irá con uno solo de los inicialistas: Emiliano Martínez. Dibu no quiso perderse el primer partido del Mundial pese a llegar con lo justo de su fractura en la mano y tampoco quiere dejar su lugar en el arco en el tercer encuentro de la fase de grupos.

Por ese motivo, el entrenador optará por darle la titularidad al golero de Aston Villa. El resto del equipo rotará, aunque aún sigue sosteniendo una duda en la zona ofensiva.

Julián, en duda para enfrentar a Jordania

Los jugadores que no sumaron minutos, junto con los que ingresaron del banco en ambos partidos, saldrán de entrada. La única duda es si juega Julián Alvarez o Nico Paz, algo que dependerá del esquema adoptado para enfrentar a Jordania.

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Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y José López harán su estreno en una Copa del Mundo, mientras que volverán a sumar minutos Montiel, Otamendi, Tagliafico, Paredes y Palacios, con la incertidumbre alrededor de las opciones de Nico Paz o Julián.

La posible formación de Argentina

Sin más rodeos, la Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Alvarez o Nico Paz.

Tabla de posiciones del Grupo J

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Los partidos del Grupo J