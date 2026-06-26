Dolor en el vóley: falleció Daniel Castellani, bronce olímpico en Seúl 88 y entrenador de Las Panteras

Lo anunció la Federación de Vóley en un comunicado. Tenía 65 años y luchaba contra un cáncer.

Un emblema del vóley nacional. Hizo historia como jugador y también como entrenador de la Selección Argentina. Daniel Castellani falleció este jueves 25 de junio tras luchar contra un cáncer, diagnosticado en el 2023. Así lo anunció la Federación de Voleibol Argentino (FeVA) en un comunicado.

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha“.

Castellani había asumido en Las Panteras en el 2022.

El mundo del vóley se estremeció al conocerse la noticia: el entrenador había estado trabajando con Las Panteras desde diciembre del 202, cuando regresó desde Turquía, donde entrenaba al Fenerbahçe IDH Sigorta de la Liga Masculina. “Estoy feliz y honrado. Ser entrenador de Las Panteras es una oportunidad única y un enorme desafío”, dijo en aquel momento, cuando se realizó la presentación vía Zoom.

Castellani fue un emblema del vóley nacional, que lo tuvo como protagonista en su primera época dorada. Fue el capitán del equipo que logró la medalla de bronce en el Mundial de Argentina 1982 y más tarde fue parte fundamental del sexteto que consiguió el primer bronce olímpico en Seúl 1988.

Una vez que se retiró, eligió seguir su carrera como entrenador y tuvo su chance en la Selección Argentina, donde estuvo entre 1993 y 1999, logrando la medalla dorada en los Juegos Panamericanos 1995 que se realizaron en Mar del Plata y luego condujo al equipo en los Juegos de Atlanta 96.

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Más tarde también dirigió a las selecciones de Polonia (2009/2010), donde logró el Campeonato Europeo de 2009 y luego pasó por Finlandia (2012), entre otros equipos.

El plantel del 82 que fue bronce en el Mundial. Foto Mundo AMateur.

Con la Selección femenina encaró un proyecto que llegaba hasta el objetivo olímpico en el 2028. Disputó el Preolímpico en Japón aunque no logró la plaza para París 2024 (Las Panteras sólo estuvieron en dos Juegos Olímpicos, Brasil 2016 y Tokio 2021). En el 2023, el equipo logró la Copa Panamericana por primera vez en su historia.

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A fines de ese mismo año, en una entrevista con La Nación, hablaba por primera vez de su salud. “Sí, en enero me detectaron un cáncer. Me dejó sensible… Nunca hablé… Nunca hablé de esto. Sí, pasé por un cáncer, pasé la quimioterapia… Ahora estoy bien, fueron momentos difíciles, pero obviamente que con el apoyo de mi familia y de todos los que estuvieron cerca, que fue mucha gente, pude pasarla y hoy estoy bien, operado”.

En el 2024, el DT pidió licencia médica para poder atender su salud. “FeVA y en particular Las Panteras, junto a todo el voleibol argentino agradecen el enorme el esfuerzo, enseñanza y trabajo que brindó Castellani esta primera etapa de su trabajo y le desea pronta recuperación”, comunicaron en aquel momento, quedando Facundo Morando al mando del equipo.

A partir de ese momento, el entrenador siguió de cerca cada paso del equipo, el bicampeonato en la Copa Panamericana, la Copa América tras vencer a Brasil y su participación mundialista en el 2025.

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En una de sus últimas entrevistas, habló de su admiración por Diego Maradona y hasta contó que lo invitó a su casamiento con Claudia Villafañe, ya que se conocieron desde muy chiquitos, cuando ambos compitieron en los Juegos Evita, ambos siendo capitanes de sus equipos de fútbol y de vóley.

“Una de las tantas cosas que hizo es inculcar esta argentinidad, este orgullo de jugar por la Selección Nacional, el se encargó de ir deporte por deporte, estuvo con todos apoyando la causa, de la Argentina al palo, el transmitió esa pasión por jugar con la selección nacional, por la camiseta, que no tiene precio, que no tiene contrato, que no tiene más nada que sentirte orgulloso cuando tocan el himno”, dijo en DEPORTV.

El mundo del vóley, y del deporte nacional, hoy despide a un grande.