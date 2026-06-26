Con 8 eliminados y 19 clasificados, así están las tablas de la fase de grupos del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 inició con 48 participantes y el sábado solo quedarán 32 en carrera por el título más pretendido por todo el planeta. Este jueves continuó la tercera fecha de la fase de grupos y ya son 6 zonas que definieron todas sus posiciones. A su vez, la tabla de clasificados ya acumula nombres, pero también la de eliminados en primera ronda.

En el primer turno del jueves se definió la Zona E, en la que Alemania clasificó como líder a los dieciseisavos de final y Costa de Marfil como escolta. Por su parte, Ecuador quedó tercero con 4 unidades. Horas después, Países Bajos avanzó como puntero del grupo F y manteniendo el invicto. Por detrás, Japón pasó segundo y Suecia en la tercera posición, con 4 puntos.

Los futbolistas de Alemania en el Mundial 2026. (Getty Images)

Por último, se llevó a cabo el desenlace del grupo D. Allí, Estados Unidos clasificó puntero de su zona, siendo la gran sorpresa de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 con un gran rendimiento colectivo. Luego, Australia avanzó como escolta y Paraguay se quedó con el tercer lugar en la tabla, pero también aseguró su participación en la siguiente fase del Mundial.

Las 19 selecciones que ya clasificaron a 16avos de final

Argentina

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Bosnia

Paraguay

Australia

Costa de Marfil

Ecuador

Japón

Suecia

Las 8 selecciones eliminadas del Mundial

Haití

Turquía

Jordania

Túnez

Panamá

Qatar

República Checa

Curazao

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Así están los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026