¿Quién es la árbitra de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre sudamericanos y europeos por la tercera jornada.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la tercera fecha del Grupo E, la Selección de Ecuador se enfrenta a la Selección de Alemania en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que la encargada de impartir justicia en el campo de juego sea la experimentada árbitra estadounidense Tori Penso. A sus 39 años, la referí nacida en Florida cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Penso es una de las juezas con mayor reputación en el plano mundial, acumulando hitos históricos en su carrera como haber dirigido la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 entre España e Inglaterra, además de registrar experiencia en la Major League Soccer (MLS) masculina, el Mundial de Clubes y duelos previos de esta misma cita mundialista de 2026.

Tori Penso. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Ecuador vs. Alemania

Para este gran choque mundialista en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), la jueza principal estadounidense contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Tori Penso (Estados Unidos)

Tori Penso (Estados Unidos) Árbitro asistente 1: Brooke Mayo (Estados Unidos)

Brooke Mayo (Estados Unidos) Árbitro asistente 2: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda) Quinto árbitro: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

Isaac Trevis (Nueva Zelanda) VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Joe Dickerson (Estados Unidos) AVAR: Fu MIng (China)

Fu MIng (China) SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

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