El partido aparte de Baena y Valverde en España – Uruguay: el recuerdo de una sensible agresión verbal, golpes de puño y amenazas de muerte

El Mundial 2026 entregará este viernes uno de sus capítulos más esperados en la fase de grupos. Por la última fecha, España y Uruguay chocarán en un vibrante duelo por la clasificación a los 16avos de final. La Celeste no tiene margen y necesita un resultado positivo para dejar atrás su mal rendimiento inicial.

La importancia de los puntos en juego creará tensión en la cancha, pero a eso hay que sumarle la rivalidad entre Álex Baena y Federico Valverde, dos posibles titulares en el cruce de este viernes. En 2023, ambos quedaron enemistados en un escandaloso episodio en LaLiga.

En Villarreal vs. Real Madrid, el español se habría metido con un tema familiar y sensible que provocó una fuerte reacción del uruguayo. “Llora por tu hijo, que no va a nacer”, fue la frase de la polémica, aunque Baena negó rotundamente haber pronunciado esas palabras en relación al embarazo que cursaba Mina Bonino, esposa de Valverde.

En consecuencia, el uruguayo buscó más tarde a Baena en un estacionamiento tras el duelo entre ambos y la pelea pasó a la agresión física. A tres años de este episodio, los protagonistas podrían volver a encontrarse, esta vez en el plano internacional.

Baena recordó el episodio con Valverde

Baena y Valverde en 2023. (Foto: Getty)

En El Partidazo de COPE, el español palpitó el duelo ante Uruguay y no esquivó las preguntas sobre su reencuentro con Valverde: “Marcó un antes y un después. Casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó. Me afectó más por todo lo que recibió mi familia que por mí, pero justo cuando iba a dejar el fútbol fue cuando Luis (De la Fuente) me convocó”.

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Además, Baena comentó cuáles fueron las consecuencias de este episodio para él: “Sí, lo de las redes sociales… Críticas, amenazas de muerte a mí y a mi familia, encender la tele y verme… Yo al final llevaba año y medio o dos años en Primera División y era la primera vez que tenía tanta repercusión a nivel mundial, porque al final es el Real Madrid y fue un caso que me dolió mucho, mucho”.

“He perdonado, hace mucho tiempo. Antes era rencoroso y ahora ya no. No me tensa jugar contra Valverde. Por lo visto le tensa un poco más a él. A lo mejor tiene cierta fijación conmigo, nunca se le ha preguntado si sigue teniendo rencor o si ha perdonado”, soltó el español.

Datos clave

Álex Baena y Federico Valverde se enfrentarán este viernes en el partido España contra Uruguay.

se enfrentarán este viernes en el partido España contra Uruguay. Una frase polémica en 2023 desató la rivalidad por el embarazo de Mina Bonino.

desató la rivalidad por el embarazo de Mina Bonino. El futbolista uruguayo agredió físicamente a Baena en un estacionamiento tras aquel encuentro.