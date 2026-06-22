Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Austria por el Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta con la Selección de Austria en un duelo clave, ya que en caso de ganar avanzará a los 16avos de final con una jornada de anticipación.

El equipo comandado por Lionel Scaloni viene de ganarle 3 a 0 a Argelia, y por diferencia de gol, se encuentra como primero de su grupo. Mantener esta posición será clave, ya que así en 16avos de final se enfrentará ante el segundo del Grupo H.

Austria, por su parte, viene de ganarle 3 a 1 a Jordania, por lo que está segundo en el grupo. En este partido buscará sumar de a tres para clasificar a los 16avos de final y así cortar una racha de 44 años sin avanzar de ronda.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Austria por el Mundial 2026

Si Argentina gana : una victoria ubicará al equipo comandado por Lionel Scaloni como único puntero del grupo con 6 puntos y así se asegurará la clasificación a la siguiente ronda.

: una victoria ubicará al equipo comandado por Lionel Scaloni como único puntero del grupo con 6 puntos y así se asegurará la clasificación a la siguiente ronda. Si Argentina empata : la igualdad dejará a la Albiceleste con 4 puntos, misma cantidad que Austria. Por la diferencia de gol, se mantendrá en la primera posición.

: la igualdad dejará a la Albiceleste con 4 puntos, misma cantidad que Austria. Por la diferencia de gol, se mantendrá en la primera posición. Si Argentina pierde: una derrota dejará al equipo de Scaloni con 3 puntos y a Austria con 6. Además, no le permitirá quedar en el primer puesto, ya que por desempate olímpico no podrá superar a los europeos.

La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026