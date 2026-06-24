Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde vs. Escocia hoy por el Mundial 2026

Brasil quiere terminar de confirmar su lugar en los 16avos de final, luego de lo que fue el cierre del Grupo B del Mundial 2026. El scratch tiene opciones reales de quedar primero, segundo o tercero de su grupo y su suerte en los enfrentamientos directos cambiará dependiendo de su resultado de esta tarde.
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Brasil enfrenta a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami en un partido donde, al finalizar, conocerá su posición definitiva en el Grupo C del Mundial 2026, aunque recién conocerá a ciencia cierta a su rival de 16avos de final en la jornada de jueves.
Sin importar qué pase contra Escocia, Brasil estará en 16avos de final. (Getty)
¿Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde hoy vs. Escocia?
- Si Brasil gana hoy vs. Escocia puede terminar como primera o segunda del Grupo C. Dependerá del resultado que consiga Marruecos en su partido vs. Haití, el cual se juega a la misma hora.
- Si Brasil consigue un mejor resultado que Haití, o una mejor diferencia de gol, quedará como primera del Grupo C. Eso lo hará enfrentarse al segundo del Grupo F. Es decir, a Países Bajos, Japón o Suecia.
- Si Brasil gana, pero Marruecos también lo hace y con una mejor diferencia de gol, dejará a Brasil como segunda del Grupo C. En ese caso, su rival será el ganador del Grupo F. Las mismas tres opciones: Países Bajos, Japón o Suecia.
- Si Brasil empata hoy vs. Escocia, los escenarios son los mismos que con un triunfo, puede quedar primera o segunda del grupo dependiendo del resultado de Marruecos vs. Haití y enfrentará o al primero o segundo del Grupo F, que se define el jueves.
- Si Brasil pierde hoy vs. Escocia, la historia es otra. Nuevamente, dependiendo del resultado de Marruecos, Brasil puede quedar segunda o hasta tercera del Grupo C.
- Si Brasil pierde pero Marruecos no, Brasil quedará tercera del Grupo C, lo cual lo haría enfrentarse a Alemania, México, Noruega o Francia, dependiendo cómo quede dentro de los mejores terceros.
¿Puede Brasil quedar eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos?
Sí, pero es realmente improbable. La peor posición de Brasil en el Grupo C es 3º, y 8 de los 12 equipos que terminen terceros en sus respectivos grupos, avanzan de ronda.
Por cuestiones matemáticas, e incluso perdiendo por goleada con Escocia, Brasil ya quedará mejor que el tercero del Grupo B e I, por lo que sólo hay una extremadamente baja probabilidad de quedar fuera.