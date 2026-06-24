Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde vs. Escocia hoy por el Mundial 2026

Todos los posibles escenarios para Brasil, que todavía puede quedar primera, segunda o tercera del Grupo C.

Brasil quiere terminar de confirmar su lugar en los 16avos de final, luego de lo que fue el cierre del Grupo B del Mundial 2026. El scratch tiene opciones reales de quedar primero, segundo o tercero de su grupo y su suerte en los enfrentamientos directos cambiará dependiendo de su resultado de esta tarde.

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Brasil enfrenta a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami en un partido donde, al finalizar, conocerá su posición definitiva en el Grupo C del Mundial 2026, aunque recién conocerá a ciencia cierta a su rival de 16avos de final en la jornada de jueves.

Sin importar qué pase contra Escocia, Brasil estará en 16avos de final. (Getty)

¿Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde hoy vs. Escocia?

Si Brasil gana hoy vs. Escocia puede terminar como primera o segunda del Grupo C. Dependerá del resultado que consiga Marruecos en su partido vs. Haití, el cual se juega a la misma hora. Si Brasil consigue un mejor resultado que Haití, o una mejor diferencia de gol, quedará como primera del Grupo C. Eso lo hará enfrentarse al segundo del Grupo F. Es decir, a Países Bajos, Japón o Suecia. Si Brasil gana, pero Marruecos también lo hace y con una mejor diferencia de gol, dejará a Brasil como segunda del Grupo C. En ese caso, su rival será el ganador del Grupo F. Las mismas tres opciones: Países Bajos, Japón o Suecia.

puede terminar como primera o segunda del Grupo C. Dependerá del resultado que consiga Marruecos en su partido vs. Haití, el cual se juega a la misma hora.

Si Brasil empata hoy vs. Escocia , los escenarios son los mismos que con un triunfo, puede quedar primera o segunda del grupo dependiendo del resultado de Marruecos vs. Haití y enfrentará o al primero o segundo del Grupo F, que se define el jueves.

, los escenarios son los mismos que con un triunfo, puede quedar primera o segunda del grupo dependiendo del resultado de Marruecos vs. Haití y enfrentará o al primero o segundo del Grupo F, que se define el jueves. Si Brasil pierde hoy vs. Escocia, la historia es otra. Nuevamente, dependiendo del resultado de Marruecos, Brasil puede quedar segunda o hasta tercera del Grupo C. Si Brasil pierde pero Marruecos no, Brasil quedará tercera del Grupo C, lo cual lo haría enfrentarse a Alemania, México, Noruega o Francia, dependiendo cómo quede dentro de los mejores terceros.

la historia es otra. Nuevamente, dependiendo del resultado de Marruecos, Brasil puede quedar segunda o hasta tercera del Grupo C.

¿Puede Brasil quedar eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos?

Sí, pero es realmente improbable. La peor posición de Brasil en el Grupo C es 3º, y 8 de los 12 equipos que terminen terceros en sus respectivos grupos, avanzan de ronda.

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Por cuestiones matemáticas, e incluso perdiendo por goleada con Escocia, Brasil ya quedará mejor que el tercero del Grupo B e I, por lo que sólo hay una extremadamente baja probabilidad de quedar fuera.

Tabla de posiciones del Grupo de Brasil en el Mundial 2026

Partidos y fixture del Grupo C