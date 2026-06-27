7 selecciones por 5 cupos disponibles: la definición de 16avos de final del Mundial 2026

La definición de los 16avos de final tendrá lugar este sábado, donde se terminarán de conocer los 32 clasificados y los cruces.

Este sábado es el último día de competencia de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se conocerán los últimos clasificados a los 16avos de final de la competición. Hay varias selecciones que hoy se juegan el todo por el todo, y otras que ya disputaron todos sus partidos, pero aún dependen de los resultados de esta jornada para conocer si tienen o no futuro en la competición.

En 9 de los 12 grupos, ya tuvimos definición, pero los resultados de la jornada final de los tres grupos restantes bien pueden modificar la realidad de algunos de los seleccionados de los grupos que ya jugaron.

Corea del Sur ya no puede hacer más que esperar los resultados del sábado. (Getty)

Hay 7 selecciones que todavía tienen posibilidades de seguir en esta Copa del Mundo, pero aún no han confirmado su clasificación a la siguiente ronda. Y quedan 5 espacios disponibles para ocuparlos. Puede resultar todo un tanto engorroso, pero a continuación te lo aclaramos.

Selecciones con chances de clasificar a 16avos

Corea del Sur : como tercera del Grupo A, puede ser rival de Bélgica. Pero únicamente si hay un ganador en Austria vs. Argelia, Uzbeksitán no pierde vs. RD Congo y Ghana vence a Croacia.

: como tercera del Grupo A, puede ser rival de Bélgica. Pero únicamente si hay un ganador en Austria vs. Argelia, Uzbeksitán no pierde vs. RD Congo y Ghana vence a Croacia. Escocia: como tercera del Grupo C, puede ser rival de México. Únicamente si Ghana vence a Croacia por 3 goles o más, RD Congo empata o pierde por menos de 3 goles con Uzbekistán y Austria vence por 2 o más goles a Argelia.

como tercera del Grupo C, puede ser rival de México. Únicamente si Ghana vence a Croacia por 3 goles o más, RD Congo empata o pierde por menos de 3 goles con Uzbekistán y Austria vence por 2 o más goles a Argelia. Irán: como tercera del Grupo G, será rival de Suiza en cualquiera de los siguientes escenarios: no hay empate en Austria vs. Argelia, Ghana le gana a Croacia o RD Congo no le gana a Uzbekistán.

Esas tres selecciones dependen de resultados del resto. Las otras cuatro, dependen de su propia actuación en el último día de la fase de grupos.

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Austria: como segunda del Grupo J y rival de España, en caso de no perder contra Argelia. Como tercera del Grupo J y rival de Suiza, Bélgica o el ganador del Grupo L si pierde con Argelia pero queda con mejor diferencia de gol que otras selecciones con 3 puntos.

como segunda del Grupo J y rival de España, en caso de no perder contra Argelia. Como tercera del Grupo J y rival de Suiza, Bélgica o el ganador del Grupo L si pierde con Argelia pero queda con mejor diferencia de gol que otras selecciones con 3 puntos. Argelia: como segunda del Grupo J y rival de España, si le gana a Austria. Como tercera del Grupo J y rival de Suiza, Bélgica o el ganador del Grupo L si pierde con Austria pero queda con mejor diferencia de gol que otras selecciones con 3 puntos.

como segunda del Grupo J y rival de España, si le gana a Austria. Como tercera del Grupo J y rival de Suiza, Bélgica o el ganador del Grupo L si pierde con Austria pero queda con mejor diferencia de gol que otras selecciones con 3 puntos. RD Congo: como segunda del Grupo K si le gana a Uzbekistán, Portugal pierde con Colombia y recupera una diferencia de gol de -6. Como tercera del Grupo K y rival del ganador del Grupo L (Inglaterra/Ghana/Croacia) si le gana a Uzbekistán.

como segunda del Grupo K si le gana a Uzbekistán, Portugal pierde con Colombia y recupera una diferencia de gol de -6. Como tercera del Grupo K y rival del ganador del Grupo L (Inglaterra/Ghana/Croacia) si le gana a Uzbekistán. Croacia: como primera del Grupo L si le gana a Ghana e Inglaterra no vence a Panamá. Como segunda del Grupo L si le gana a Ghana, pero Inglaterra también gana. Como tercera del Grupo L si empata con Ghana, o incluso perdiendo por pocos goles.

Croacia tiene todo para clasificar, salvo una catástrofe. (Getty)

Cruces de 16avos de final

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Tabla de mejores terceros

Selecciones ya confirmadas en 16avos de final