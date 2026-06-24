Dónde ver EN VIVO y ONLINE Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026: canales, streaming y plataformas

La televización del partido entre la Scratch y el conjunto británico en Argentina.

Todo listo en el Hard Rock Stadium de Miami. Por la fecha 3 del Grupo C, Brasil y Escocia cerrarán su participación en la fase inicial del Mundial 2026 con un partidazo que puede definir mucho en la zona.

El equipo de Carlo Ancelotti ansía ser lider de grupo, pero para ello necesita ganar ante el duro equipo escocés, comandado por Steve Clarke. Antes de que comience el encuentro, ambos entrenadores confirmaron las alineaciones que saldrán al campo de juego.

A continuación, todos los detalles relacionados al compromiso.

Dónde ver Brasil – Marruecos por el Mundial 2026 en Argentina

El partido entre la Tartan Army y la Canarinha se podrá ver, en Argentina, mediante Disney+, DGo, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé y Claro.

Las formaciones confirmadas de Brasil y Escocia

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá, Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Escocia: Angus Gunn; Nahtan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna, Andrew Robertson; Kenny McClean, Louis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn; Ben Gannon-Doak y Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

Así está el Grupo C del Mundial 2026

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Los partidos del Grupo C del Mundial