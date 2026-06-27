Escocia quedó eliminada del Mundial 2026 y su entrenador renunció luego de siete años

Steve Clarke presentó su renuncia instantes después de que el combinado británico quedara eliminado como uno de los peores terceros.

La Selección de Escocia llegó al Mundial 2026 como una de las candidatas a clasificar a 16avos de final, a pesar de que se encontraba en un grupo conformado por Brasil y Marruecos.

Sin embargo, la derrota por la mínima con los africanos, más la goleada en contra frente al Scratch, dejaron a los escoceses con unos pobres tres puntos, producto de la victoria por 1 a 0 ante Haití en la primera fecha.

La ilusión de Escocia de seguir en el Mundial dependía de la tabla de mejores terceros, pero con la clasificación de Ghana este sábado por esa vía, las chances matemáticas se redujeron a cero. Acto seguido, su entrenador confirmó su salida apenas se consumó la eliminación.

Es que Steve Clarke, DT que se hacía cargo del equipo nacional escocés desde 2019, decidió renunciar por no haber cumplido el objetivo de pasar de ronda en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Steve Clarke se fue de la Selección de Escocia

Tras haber comandado a la Tartan Army por 81 partidos, la caída ante Brasil por goleada y la consecuente eliminación lo obligaron a poner un fin de ciclo, luego de haber conseguido el regreso de Escocia a un Mundial 28 años después. Nuevamente, no pudo pasar fase de grupos.

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The most-capped Scotland Men’s National Team Head Coach.

The first Head Coach to lead Scotland to three major tournaments.

Led our return to the World Cup after 28 years.



Thank you, Steve 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/l6HE2N5sZX — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 28, 2026

La trayectoria de Steve Clarke como entrenador

El nacido en Saltcoats cuenta con un recorrido de enorme trabajo y prestigio en el fútbol británico, habiendo comandado proyectos de gran exigencia en la Premier League y el Championship de Inglaterra, así como en la Scottish Premiership, antes de dar el salto al plano de las selecciones nacionales.

Newcastle United (Ing) – 1999 (interino): 1 partido, con 1 derrota.

– 1999 (interino): 1 partido, con 1 derrota. West Bromwich Albion (Ing) – 2012 a 2013: 60 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 27 derrotas.

– 2012 a 2013: 60 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 27 derrotas. Reading (Ing) – 2014 a 2015: 53 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 20 derrotas.

– 2014 a 2015: 53 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 20 derrotas. Kilmarnock (Esc) – 2017 a 2019: 79 partidos, con 40 victorias, 20 empates y 19 derrotas.

– 2017 a 2019: 79 partidos, con 40 victorias, 20 empates y 19 derrotas. Selección de Escocia – 2019 al día de hoy: 81 partidos, con 38 victorias, 14 empates y 29 derrotas.

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El cuadro final del Mundial

La tabla de los mejores terceros en vivo