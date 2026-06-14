Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde con Costa de Marfil por el Mundial 2026

En Filadelfia, sudamericanos y africanos se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo.

Este domingo 14 de junio, desde las 20:00 horas de la República Argentina, Ecuador y Costa de Marfil se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Un cotejo para no perderse.

En Filadelfia, sudamericanos y africanos miden fuerzas siendo conscientes de que el primer partido de la Copa del Mundo es sumamente importante para acomodarse en el Grupo E y para empezar a acercarse a los 16avos de final del certamen.

No es un detalle menor que Ecuador y Costa de Marfil comparten zona con un peso pesado y siempre candidato al título como Alemania, además de con un combinado debutante, voluntarioso pero también modesto como es el de Curazao.

Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde contra Costa de Marfil por el Mundial 2026

Si Ecuador gana: un triunfo le otorgará tres puntos importantes y lo colocará en la zona alta de la tabla de posiciones de su grupo, en conjunto con Alemania.

un triunfo le otorgará tres puntos importantes y lo colocará en la zona alta de la tabla de posiciones de su grupo, en conjunto con Alemania. Si Ecuador empata: una potencial igualdad entre ecuatorianos y marfileños los dejará en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha, con un punto cada uno.

una potencial igualdad entre ecuatorianos y marfileños los dejará en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha, con un punto cada uno. Si Ecuador pierde: si Costa de Marfil es quien se lleva la victoria, Ecuador complicará su inicio en el certamen y quedará en la obligación de recuperarse inmediatamente para seguir con chances.

Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

El fixture del Mundial 2026