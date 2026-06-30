Quién es el árbitro de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Este martes 30 de junio continúan los partidos por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de las clasificaciones a la siguiente instancia de Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos. Entre ellos, Costa de Marfil vs. Noruega en el estadio AT&T de la ciudad de Dallas, que contará con el arbitaje del venezolano Jesús Valenzuela.

Además, para este trascendental cruce entre africanos y europeos Jorge Urrego y Tulio Moreno, ambos también de Venezuela, serán los jueces de línea, en tanto que el cuarto árbitro será Juan Benítez y el quinto Eduardo Cardozo, estos dos últimos de Paraguay.

Asimismo, Jesús Valenzuela estará respaldado en la cabina del VAR por el chileno Juan Lara. Mientras que en el rol de AVAR (asistente del VAR) quedará en manos de su compatriota venezolano Juan Soto. Para completar la terna en la sala de monitores, el australiano Jarred Gillett —habitual en la Premier League inglesa— oficiará como SVAR (VAR de soporte).

La trayectoria de Jesús Valenzuela, el árbitro de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Jesús Valenzuela en Bosnia y Herzegovina vs. Qatar el pasado 24 de Junio en Seattle. Getty Images.

Jesús Valenzuela (nacido en 1983) es internacional avalado por la FIFA desde 2013. A lo largo de su trayectoria, no solo ha sido un nombre habitual en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América (donde destaca, por ejemplo, la semifinal de 2021 entre Argentina y Colombia), sino que ha impartido justicia en finales de altísimo calibre, como las de la Copa Sudamericana (2020 y 2023), la Recopa Sudamericana y la reciente final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 entre Real Madrid y Pachuca. Gracias a este camino, en 2021 fue galardonado como el mejor árbitro de la CONMEBOL por la IFFHS.

Su consolidación definitiva en la élite del arbitraje internacional llegó con sus participaciones en la Copa del Mundo. Valenzuela hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en el primer juez nacido en Venezuela en pitar en un Mundial de mayores masculino, debutando en la fase de grupos con el duelo entre Inglaterra y Estados Unidos (0-0) y dirigiendo luego el choque de octavos de final donde Francia eliminó a Polonia (3-1).

Publicidad

Su reputación le valió repetir en este Mundial 2026, donde ya se ha hecho cargo de encuentros intensos en la fase de grupos como Turquía vs. Australia (2-0) y Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (3-1), ganándose así la designación para el crucial cruce de dieciseisavos de final que protagonizarán Costa de Marfil y Noruega en el AT&T Stadium.

Fixture completo del Mundial 2026