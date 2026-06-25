Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde hoy vs. Australia en el Mundial 2026

La albirroja busca un lugar en los 16avos de final, pero no todos los resultados le sirven. Cada escenario, aquí.

La Selección de Paraguay se presenta hoy en el Levi’s Stadium contra Australia en lo que será su última presentación de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Luego de su ajustada victoria contra Turquía, la albirroja encaminó su clasificación a 16avos de final, aunque hoy deberá volver a tener una buena actuación, si desea consumarla.

La mayoría de los escenarios posibles pone a Paraguay hoy mismo en 16avos de final, y únicamente una derrota contra Australia obligará a Gustavo Alfaro y los suyos a esperar la resolución del resto de los grupos. En cualquier otro caso, estará entre los 32 mejores de la Copa del Mundo.

Paraguay tiene de cara la clasificación a 16avos de final. (Getty)

¿Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde hoy?

Si Paraguay le gana hoy a Australia, quedará segundo en el Grupo D y clasificará a 16avos de final. Allí, enfrentará al 2º del Grupo G (Bélgica/Egipto/Nueva Zelanda/Irán), el 3 de julio en Dallas.

Allí, enfrentará al 2º del Grupo G (Bélgica/Egipto/Nueva Zelanda/Irán), el 3 de julio en Dallas. Si Paraguay empata hoy con Australia, quedará tercero en el Grupo D y clasificará a 16avos de final. Con 4 puntos, igualará con los oceánicos, pero por diferencia de gol quedará detrás de ellos en el grupo, y será uno de los mejores terceros de la competición. Deberá esperar para conocer a su rival, pero será el ganador de los grupos E (Alemania), I o K.

Con 4 puntos, igualará con los oceánicos, pero por diferencia de gol quedará detrás de ellos en el grupo, y será uno de los mejores terceros de la competición. Deberá esperar para conocer a su rival, pero será el ganador de los grupos E (Alemania), I o K. Si Paraguay pierde hoy con Australia, quedará tercero en el Grupo D y deberá esperar para conocer si clasifica. Con 3 puntos, se mantendrá en la línea de varios seleccionados y su diferencia de gol será clave para ver si se mete entre los ocho mejores terceros y, con ello, en 16avos de final.

¿Puede Paraguay quedar eliminada del Mundial 2026 hoy?

No. En el peor de los escenarios y únicamente perdiendo contra Australia, Paraguay sí puede quedar eliminada en Fase de Grupos, pero para ello deberá esperar la resolución del resto de los grupos que aún deben su último partido de la Fecha 3. No obstante, el pronóstico no es alentador, de darse dicho resultado.

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026

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Fixture del Grupo D del Mundial 2026