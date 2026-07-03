Qué puesto del ranking FIFA ocupa Cabo Verde, rival de Argentina en el Mundial 2026

Por los 16 avos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami con el objetivo de sellar el pase a las octavos de final.

El elenco africano está disputando este certamen por primera vez en su historia luego de una buena performance en las Eliminatorias de la CAF, en la que terminó como primero del Grupo D y de esta manera marginó a la Selección de Camerún a jugar el repechaje, donde quedó afuera.

Debido a esta gran campaña en las Eliminatorias, sumado también al empate con 0 a 0 con España en su debut mundialista, el elenco africano logró escalar posiciones en el ranking FIFA, ya que subió al puesto 64° y así superó a Ghana, a la espera de su compromiso ante Colombia.

Más allá de esto, Cabo Verde no está en su mejor posición histórica en el ranking FIFA. La mejor ubicación fue en febrero de 2014, cuando llegó al puesto 27°. En el último año escaló 10 posiciones debido a que en junio de 2025 estaba en el 73° lugar, y en caso de un buen resultado ante Argentina, seguirá escalando.

Los convocados de Cabo Verde para jugar el Mundial 2026

ARQUEROS : Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana). DEFENSORES : Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK). VOLANTES : Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC). DELANTEROS : Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC). DT: Bubista.

El cuadro del Mundial 2026