¿Quién es el árbitro de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por el Grupo K de la Copa del Mundo.

Este sábado 27 de junio, en el marco de la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los seleccionados de Colombia y Portugal se encuentran frente a frente. Lo hacen con la clasificación a los 16avos de final consumada, pero con la disputa del primer puesto a flor de piel.

En ese contexto, bajo la órbita del Grupo K, colombianos y portugueses miden fuerzas con el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, como testigo y como escenario. En medio de ese panorama, no es un detalle menor que el australiano Alireza Faghani es el árbitro principal de este trascendental cruce.

Faghani, nacido en Irán pero nacionalizado australiano, tiene una notable trayectoria que dio un salto definitivo en el año 2008 cuando recibió su escarapela oficial como árbitro de la FIFA. El prestigio continental no tardó en llegar para él, logrando dirigir la gran final de la Copa Asiática en enero de 2015 entre Australia y Corea del Sur. Y un año después, precisamente en agosto de 2016, Faghani alcanzó la consagración olímpica al impartir justicia en la recordada final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro entre Brasil y Alemania en el Maracaná.

Su punto más álgido en Copas del Mundo ocurrió el 30 de junio de 2018, cuando arbitró el inolvidable triunfo de Francia por 4-3 ante Argentina en octavos de final de Rusia. Durante ese mismo torneo, la FIFA premió su gran rendimiento otorgándole el partido por el tercer puesto celebrado el 14 de julio de 2018 entre Bélgica e Inglaterra. Posteriormente, dirigió compromisos de alta tensión en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Faghani llegó a este certamen que se desarrolla en suelo norteamericano representando al programa de arbitraje de la Federación de Fútbol de Australia. Por su vasta experiencia, la FIFA vuelve a depositar su entera confianza en su templanza y autoridad para llevar el control de uno de los duelos más atractivos del grupo.

La terna de árbitros completa de Colombia vs. Portugal

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Alireza Faghani (Australia) Asistente 1: George Lakrindis (Australia)

George Lakrindis (Australia) Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia)

Andrew Lindsay (Australia) Cuarto árbitro: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Quinto árbitro: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) VAR: Jerome Brisard (Francia)

Jerome Brisard (Francia) AVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Hernán Mastrángelo (Argentina) SVAR: Mahmoud Ashour (Egipto)

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