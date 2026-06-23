¿Quién es el árbitro de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?

El partido entre los dos equipos que cayeron en la primera fecha del Grupo L contará con la dirección del internacional gabonés Pierre Atcho.

Este martes se disputa la segunda jornada de actividad del Grupo L del Mundial 2026. Uno de los duelos es que enfrenta a la Selección de Panamá contra la de Croacia, los dos combinados nacionales que vieron la derrota en la jornada inicial. El partido está pactado a disputarse en el Toronto Stadium y con el arbitraje del gabonés Pierre Atcho.

Pierre Atcho, de 33 años, es árbitro internacional FIFA desde 2018, y uno de los jueces con mayor ascendencia en este último tiempo. El Panamá vs. Croacia de este martes será su segundo partido en la Copa del Mundo, luego de haber sido el encargado de impartir justicia en la goleada por 4 a 1 de Noruega sobre Irak. En ese encuentro, apenas mostró una tarjeta amarilla a Zaid Tahseen, defensa central del seleccionado iraquí.

Pierre Atcho ya tuvo actividad en esta Copa del Mundo, en el partido entre Noruega e Irak. (Getty)

Atcho estará acompañado de sus compatriotas Boris Ditsoga y Amos Abeigne como asistentes principales. Habrá dos árabes como cuarto y quinto árbitro: Khalid Alturais y Mohammed Alabakry, mientras que en el VAR se encontrará el colombiano Nicolas Gallo, junto al chino Fu Ming y el alemán Bastian Dankert.

Cuerpo arbitral completo de Panamá vs. Croacia

Árbitro: Pierre Atcho (Gabón)

Pierre Atcho (Gabón) Asistente 1: Boris Ditsoga (Gabón)

Boris Ditsoga (Gabón) Asistente 2: Amos Abeigne (Gabón)

Amos Abeigne (Gabón) Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)

Khalid Alturais (Arabia Saudita) Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

Mohammed Alabakry (Arabia Saudita) VAR: Nicolas Gallo (Colombia)

Nicolas Gallo (Colombia) AVAR: Fu Ming (China)

Fu Ming (China) SVAR: Bastian Dankert (Alemania)

Posiciones del Grupo L

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Fixture del Grupo L