¿Quién es el árbitro de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por el Grupo D de la Copa del Mundo.

Este jueves 25 de junio, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los seleccionados de Paraguay y Australia se encuentran frente a frente. Lo hacen con tres unidades cada uno y con la misión en común de sellar la clasificación rumbo a los 16avos de final.

En ese contexto, bajo la órbita del Grupo D, paraguayos y australianos miden fuerzas en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, en San Francisco, Estados Unidos, en un duelo directo por el segundo puesto de la Copa del Mundo. Así las cosas, el encargado principal de impartir justicia en este partido es el francés Clement Turpin.

Turpin, de 44 años de edad, protagonizó un momento especial con Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra, al que expulsó cuando dirigía al Bayern Munich, en 2023, en un partido ante Manchester City por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En su última conferencia de prensa, el DT recordó aquel evento del pasado: “Él es un árbitro de primer nivel. No estaba contento con mi comportamiento en el partido, así que me mostró una tarjeta roja. Siempre es mejor no hablar del árbitro como entrenador, pero no siempre es posible porque surgen las emociones”, dijo.

La terna de árbitros completa de Paraguay vs. Australia

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Clement Turpin (Francia) Asistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Nicolas Danos (Francia) Asistente 2: Benjamin Pages (Francia)

Benjamin Pages (Francia) Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Oshane Nation (Jamaica) Quinto árbitro: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)

Caleb Wales (Trinidad y Tobago) VAR: Jerome Brisard (Francia)

Jerome Brisard (Francia) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026