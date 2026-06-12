¿Quién es el DT de Estados Unidos en el Mundial 2026?

El encargado de hacer que los locales sean protagonistas en su casa es nada más ni nada menos que el argentino Mauricio Pochettino. Un repaso de su carrera.

La Selección de Estados Unidos asume el desafío del Mundial 2026 con el claro objetivo de ser protagonista como nunca antes. El entrenador designado para encabezar esta ambiciosa campaña es Mauricio Pochettino, un nombre de enorme peso en la elite internacional.

A cargo del equipo desde septiembre de 2024, el técnico argentino lidera el proyecto futbolístico del gigante de la Concacaf. Luego de una notable carrera en como jugador, lleva más de una década y media dirigiendo al más alto nivel en el fútbol del Viejo Continente.

Para el estratega de 54 años, la Copa del Mundo representa una prueba de fuego, marcando su debut absoluto al frente de una selección nacional. Después de rozar la gloria máxima en competencias de clubes en Europa, busca consolidar su sello futbolístico guiando al anfitrión en la cita máxima.

La trayectoria de Mauricio Pochettino como entrenador

El santafesino cuenta con un recorrido de enorme prestigio en el fútbol internacional, habiendo comandado proyectos de altísima exigencia en la Premier League de Inglaterra, la Liga de España y la Ligue 1 de Francia antes de dar el salto al plano de las selecciones nacionales.

RCD Espanyol (Esp) – 2009 a 2012: 161 partidos, con 53 victorias, 38 empates y 70 derrotas.

– 2009 a 2012: 161 partidos, con 53 victorias, 38 empates y 70 derrotas. Southampton (Ing) – 2013 a 2014: 60 partidos, con 23 victorias, 18 empates y 19 derrotas.

– 2013 a 2014: 60 partidos, con 23 victorias, 18 empates y 19 derrotas. Tottenham (Ing) – 2014 a 2019: 293 partidos, con 160 victorias, 60 empates y 73 derrotas.

– 2014 a 2019: 293 partidos, con 160 victorias, 60 empates y 73 derrotas. París Saint-Germain (Fra) – 2021 a 2022: 84 partidos, con 56 victorias, 13 empates y 15 derrotas.

– 2021 a 2022: 84 partidos, con 56 victorias, 13 empates y 15 derrotas. Chelsea (Ing) – 2023 a 2024: 51 partidos, con 27 victorias, 10 empates y 14 derrotas.

– 2023 a 2024: 51 partidos, con 27 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Selección de Estados Unidos – 2024 al día de hoy: 26 partidos, con 15 victorias, 1 empate y 10 derrotas.

Sus títulos como DT

Pochettino ostenta tres títulos oficiales en su palmarés como director técnico, todos al mando del París Saint-Germain. En la temporada 2020/21, el entrenador argentino sumó sus primeras alegrías al coronarse campeón de la Supercopa de Francia y de la Copa de Francia. Posteriormente, terminó de rubricar su gran paso por la capital francesa con la Ligue 1 durante el ciclo 2021/22.

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Cabe recordar que el santafesino supo llegar a la final de la UEFA Champions League al frente de Tottenham, en la temporada 2018/19. Allí, cayó por 2 a 0 ante Liverpool en el Estadio Metropolitano de Madrid.