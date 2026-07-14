Balogun rompió el silencio sobre la intromisión de Trump para que FIFA anulara su expulsión en el Mundial: “Fue difícil”

El delantero se refirió al proceder del presidente que quiso ser héroe y terminó desencadenando la eliminación del equipo de Mauricio Pochettino.

Folarin Balogun se refirió por primera vez a la influencia negativa que tuvo hacia adentro de la Selección de Estados Unidos la decisión del presidente Donald Trump de interceder ante FIFA para que le retiraran una expulsión convalidada a través del VAR y pudiera así jugar el partido de octavos de final del Mundial ante Bélgica, que terminó con una categórica goleada del seleccionado europeo por 4-1 y la eliminación del anfitrión.

“Mi reacción inicial había sido de felicidad por poder volver a estar en el equipo, pero cuando empecé a reflexionar supe que iba a generar mucha controversia. Podía ver en mis compañeros algo de nerviosismo, porque fue algo muy singular”, comenzó reconociendo en diálogo con CBS Mornings.

“Cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, aunque era difícil. Había mucho ruido exterior y eso era imposible de evitar. Todo fue confuso, porque el equipo estaba entrenando sin mí. Prácticamente me tocaba desempeñar un papel de apoyo, para mantener alta la moral”, agregó.

La palabra de Folarin Balogun confirma que el intento de Donald Trump por favorecer al seleccionado estadounidense, con una intromisión de la política en FIFA que generó un peligroso antecedente, no hizo más que hacer perder el foco al grupo de futbolistas y afrontar el duelo determinante de octavos de final con una presión extra sobre sus espaldas, con la que no lograron lidiar en observación del desenlace.

Folarin Balogun tells CBS Mornings what was going through his mind when he received a red card at the U.S. men’s #WorldCup game against Bosnia and Herzegovina: “I was definitely in shock.”



He said he was “happy to be back on the team” after President Trump spoke to FIFA… pic.twitter.com/zY6Y46Tmjc — CBS Mornings (@CBSMornings) July 14, 2026

Casa Blanca respaldó el proceder de Trump

Las declaraciones de Balogun llegaron poco después que Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, respaldara la decisión de Donald Trump de intervenir ante FIFA, aunque reconociendo que “potencialmente” pudo afectar al equipo de Mauricio Pochettino.

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Balogun cree que su expulsión fue injusta

Más allá de si el proceder de Donald Trump fue un acierto o una intromisión indebida, el delantero de la Selección de Estados Unidos no tiene dudas de que su expulsión en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina fue injusta.

“Ni siquiera fue una entrada, así que me quedé totalmente en shock. Cuando algo no es intencional, nunca debería ser tarjeta roja; fue simplemente una situación desafortunada y creo que nos generó mucha más presión de la necesaria. Es muy difícil expresar con palabras la decepción“, le dijo a CBS.

Data clave

Folarin Balogun detalló la influencia negativa de Donald Trump tras su expulsión.

detalló la influencia negativa de Donald Trump tras su expulsión. Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial con una goleada de 4-1.

a Estados Unidos del Mundial con una goleada de 4-1. Andrew Giuliani respaldó la decisión de Trump de intervenir ante la FIFA.