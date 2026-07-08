Tras la polémica en el Mundial y la eliminación de Estados Unidos, Folarin Balogun rompió el silencio: “Quiero pedir disculpas”

Se terminó el Mundial 2026 para la Selección de Estados Unidos. De mayor a menor, y con un escándalo de tintes políticos en sus últimos días en competencia, el elenco de Mauricio Pochettino se despidió al caer en los octavos de final por 4-1 ante Bélgica.
Aunque la derrota corrió el foco, el elenco norteamericano contó con Folarin Balogun entre sus titulares a pesar de haber sido expulsado en los 16avos de final ante Bosnia. FIFA levantó su partido de suspensión y luego Donald Trump reconoció haber llamado a Gianni Infantino para que revisara este asunto.
Lo cierto es que quedó lejos la goleada inicial de Estados Unidos ante Paraguay y también se apagó la gran actuación individual de Balogun. El delantero de Mónaco quedó envuelto en la polémica y tuvo su peor desempeño del torneo ante los belgas.
Ante este panorama, Balogun rompió el silencio en sus redes sociales y les pidió disculpas a los hinchas de Estados Unidos por este final de Mundial. Además, advirtió que el futuro del fútbol en el país norteamericano solo tiene tendencia alcista.
“Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura cuando más importaba y los decepcionamos”, sintetizó el de la Ligue 1. Y lanzó confiado: “El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer; este momento nos impulsa. Volveremos”.
El comunicado completo de Balogun
El presidente de Egipto rompió el silencio tras la eliminación en el Mundial contra Argentina: “Sin precedentes”
“Mi debut en la Copa del Mundo… Duele esperar cuatro años para competir al más alto nivel de nuestro deporte. Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura cuando más importaba y los decepcionamos.
El fútbol en Estados Unidos seguirá creciendo; la fe, el talento y la pasión no dejan de crecer, y sé que lo mejor está por venir. El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer; este momento nos impulsa. Volveremos.
¿Por qué no nosotros?
Por la nación. Por la bandera.
B”.
El fixture de los cuartos de final del Mundial
*Hora de Argentina
- Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium
- Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium
- Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium
- Sábado 11 de julio – 22hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium
Datos clave
- Folarin Balogun pidió disculpas públicas tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial.
- 4-1 fue la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos en los octavos.
- Donald Trump contactó a Gianni Infantino para levantar la suspensión del futbolista.