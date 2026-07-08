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MUNDIAL 2026

Tras la polémica en el Mundial y la eliminación de Estados Unidos, Folarin Balogun rompió el silencio: “Quiero pedir disculpas”

Luego de las críticas por su presencia ante Bélgica, el delantero se despidió de la cita y les envió un mensaje a los hinchas.

Folarin Balogun, figura de Estados Unidos.
© GettyFolarin Balogun, figura de Estados Unidos.

Se terminó el Mundial 2026 para la Selección de Estados Unidos. De mayor a menor, y con un escándalo de tintes políticos en sus últimos días en competencia, el elenco de Mauricio Pochettino se despidió al caer en los octavos de final por 4-1 ante Bélgica.

Aunque la derrota corrió el foco, el elenco norteamericano contó con Folarin Balogun entre sus titulares a pesar de haber sido expulsado en los 16avos de final ante Bosnia. FIFA levantó su partido de suspensión y luego Donald Trump reconoció haber llamado a Gianni Infantino para que revisara este asunto.

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Lo cierto es que quedó lejos la goleada inicial de Estados Unidos ante Paraguay y también se apagó la gran actuación individual de Balogun. El delantero de Mónaco quedó envuelto en la polémica y tuvo su peor desempeño del torneo ante los belgas.

Ante este panorama, Balogun rompió el silencio en sus redes sociales y les pidió disculpas a los hinchas de Estados Unidos por este final de Mundial. Además, advirtió que el futuro del fútbol en el país norteamericano solo tiene tendencia alcista.

“Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura cuando más importaba y los decepcionamos”, sintetizó el de la Ligue 1. Y lanzó confiado: “El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer; este momento nos impulsa. Volveremos”.

El comunicado completo de Balogun

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“Mi debut en la Copa del Mundo… Duele esperar cuatro años para competir al más alto nivel de nuestro deporte. Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura cuando más importaba y los decepcionamos.

El fútbol en Estados Unidos seguirá creciendo; la fe, el talento y la pasión no dejan de crecer, y sé que lo mejor está por venir. El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer; este momento nos impulsa. Volveremos.

¿Por qué no nosotros?

Por la nación. Por la bandera.

B”.

El fixture de los cuartos de final del Mundial

*Hora de Argentina

  • Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium
  • Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium
  • Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium
  • Sábado 11 de julio – 22hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

Datos clave

  • Folarin Balogun pidió disculpas públicas tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial.
  • 4-1 fue la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos en los octavos.
  • Donald Trump contactó a Gianni Infantino para levantar la suspensión del futbolista.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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