Courtois destrozó a la Selección de Estados Unidos tras eliminarla con Bélgica de su Mundial: “Sabía que Senegal era mucho mejor”

El arquero añadió un correctivo a la paliza futbolística que su selección le dio al equipo de Pochettino.

Cuando Romelu Lukaku marcó el gol que decretó el 4-1 definitivo de la Selección de Bélgica sobre Estados Unidos, Thibaut Courtois se llevó las manos a sus oídos para intentar escuchar a todos aquellos que, como confirmaría minutos más tarde en diálogo con la prensa, habían minimizado al equipo que dirige Rudi García y valorado al de Pochettino como superior.

El arquero del Real Madrid nunca creyó en esos argumentos y lo dejó claro cuando aseguró que el nivel de oposición que habían tenido en dieciseisavos de final había sido muy superior al de la noche del lunes en Seattle. “Me reí un poco al leer todo lo que decían”, comenzó diciendo al respecto.

Y continuó: “Entiendo que quisieran darle mucha publicidad a la Selección de Estados Unidos, pero hoy sentí, con toda seguridad, que íbamos a ganar. Siendo sincero, Senegal es mucho mejor que Estados Unidos y creo que hoy eso quedó demostrado”.

Courtois también se refirió a toda la polémica que se generó en la previa del partido por la anulación de la tarjeta roja a Folarin Balogún, a pedido de Donald Trump. Si bien no hizo una referencia expresa a la situación, señaló: “Hoy demostramos que somos un muy buen equipo y que en un Mundial no se puede pensar más allá del próximo partido. Hemos recibido muchas faltas de respeto en los últimos días”.

Courtois celebró una superioridad de la que aseguró estaba convencido en la previa del encuentro.

Toda la Selección de Bélgica se lo dedicó a Donald Trump

En la Selección de Bélgica no se olvidaron del accionar de Donald Trump, entrometiéndose en un fallo arbitral que estaba fuera de su competencia y logrando que FIFA revirtiera el mismo. Romelu Lukaku celebró el gol que decretó el 4-1 definitivo imitando el tradicional baile del mandatario y las redes sociales del seleccionado hicieron distintas referencias al episodio de Balogun.

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“Anula esto”, fue la publicación en X que le siguió al gol que sentenció el partido. “Cuartos de final, llamando”, destacaron poco después, haciendo referencia al llamado que el propio Trump reconoció haber hecho a Gianni Infantino, presidente de FIFA, para que le retiraran la tarjeta roja al delantero que, por otro lado, tuvo una noche desacertada en Seattle.

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