Quién es y dónde juega Eloy Room, el arquero de Curazao: edad, trayectoria y el recuerdo del intercambio de camisetas con Messi

El golero de 37 años se despachó con una inmensa cantidad de atajadas ante la Tri. Conocé su historia.

El encuentro entre Ecuador y la Selección de Curazao tuvo a Eloy Room como protagonistas. Su gran cantidad de atajadas lo convirtió en otro de los grandes arqueros destacados del Mundial 2026, tal como sucedió con Vozinha, su par de Cabo Verde, días atrás en la igualdad contra España.

El golero de 37 años está lejos de ser un novato. Nacido en Nijmegen, Países Bajos (como 25 de los 26 jugadores curazoleños), cuenta con una amplia experiencia en el fútbol internacional. Actualmente defiende la camiseta de Miami FC, club de la USL Championship estadounidense que tiene como propietario a Juan “Pico” Mónaco.

A lo largo de su carrera vistió varias camisetas de países bajos: NEC, Union, VIT/AGOVV PSV y Vitesse. También se paró bajo los tres palos de Círculo Brujas de Bélgica y de Columbus Crew de Estados Unidos.

Nombre completo: Eloy Victor Room.

Eloy Victor Room. Lugar de nacimiento: Nijmegen, Países Bajos.

Nijmegen, Países Bajos. Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1989.

6 de febrero de 1989. Edad actual: 37 años.

37 años. Formación y Salto al profesionalismo: Comenzó su carrera en el SCE Nijmegen Jugend de Países Bajos. Su gran paso fue en 2017, cuando saltó del Vitesse al PSV Eindhoven.

El intercambio de camisetas con Messi

Eloy Room fue rival de Argentina en marzo de 2023, en lo que fue la primera fecha FIFA luego de la obtención del Mundial 2022. En Santiago del Estero, el golero recibió siete goles. Sin embargo, fue felicitado por Lionel Messi por la enorme cantidad de atajadas que realizó en el Madre de Ciudades.

Tras el pitazo final, el arquero cambió camisetas con el 10 albiceleste. Horas después, compartió una serie de fotos de ese momento con el texto “los sueños se hacen realidad”. Por supuesto, es su publicación con más interacciones.

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Las atajadas de Room valieron una nueva inyección de popularidad para su cuenta oficial de Instagram. En cuestión de minutos, superó la barrera de los 360 mil seguidores en esa red social.