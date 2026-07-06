El Fenómeno analizó la caída de la Verdeamarela ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Fue un domingo duro para la Selección de Brasil. Los dirigidos por Carlo Ancelotti cayeron por 2 a 1 ante la Noruega de Erling Haaland y quedaron afuera del Mundial 2026 en octavos de final. De esta manera, la Verdeamarela sumó una nueva decepción y ya son 24 años sin ganar la Copa del Mundo.

Brasil no mostró solidez en líneas generales en la Copa del Mundo. Superó su grupo con 7 puntos, pero en 16avos de final sufrió hasta último minuto para ganarle a Japón por 2 a 1. En octavos de final le tocó enfrentar a Noruega, una selección ordenada que cuenta con uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland. La verdeamarela no tuvo respuestas y se vuelve del Mundial muy temprano.

Ronaldo Nazário es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. El Fenómeno fue campeón del mundo con Brasil en 1994 y también en 2002, por lo que es una palabra más que autorizada para analizar el presente de su selección. Tras la eliminación ante Noruega, el ex atacante afirmó: “Tengo que ser honesto, creo que esta eliminación comienza con las decisiones desde el banquillo”.

Ronaldo. (Foto: Getty).

El Fenómeno apuntó contra Ancelotti

El Fenómeno explicó por qué considera que Ancelotti es uno de los principales responsables de la eliminación de Brasil: “Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, pero esta noche cometió demasiados errores. Todavía no entiendo por qué João Pedro no formó parte de esta plantilla. Ha tenido una temporada excepcional, está en forma, y Brasil necesitaba un delantero que pudiera ofrecer algo diferente”.

Además, agregó: “Luego miras a Endrick. Cada vez que entraba en este torneo, aportaba energía, agresividad e imprevisibilidad. Sin embargo, pasó la mayor parte de la Copa del Mundo sentado en el banquillo. No entiendo eso”. Para el Fenómeno fueron pocos los minutos que sumó la joven estrella brasileña en este Mundial.

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El foco en Vinícius

Ronaldo no se olvidó de una de las grandes estrellas de Brasil: “Vinícius Júnior también tiene que asumir su responsabilidad. Todos sabemos lo talentoso que es, pero esta no ha sido una buena Copa del Mundo para él. Nunca pareció el jugador que hemos visto dominar en el fútbol de clubes. Cuando Brasil necesitaba a sus estrellas más grandes, nunca se impuso realmente en el torneo”.

Vinícius Júnior tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026. (Foto: Getty).

“Noruega mereció su victoria, seamos claros al respecto. Estuvieron organizados, disciplinados y Haaland castigó cada error. Pero Brasil ayudó a Noruega al tomar decisiones pobres antes de que el partido siquiera comenzara. A este nivel, uno o dos errores pueden acabar con tu Copa del Mundo. Esta noche hubo demasiados”, completó el Fenómeno.

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