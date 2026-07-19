Ronaldo Nazário: ”España le ganará fácil la Final a Argentina”

Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas (ARG), se estará disputando la final número 23 en la historia de la Copa del Mundo. Será por la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, a tan solo 12 kilómetros, aproximadamente, de Manhattan.

El combinado albiceleste se presenta luego de un emotivo triunfo sobre Inglaterra 2 a 1 en Atlanta, en tanto que la Roja lo hará después de superar, prácticamente sin despeinarse, 2 a 0 a la Francia de Kylian Mbappé, que hasta ese encuentro figuraba como la principal candidata al título.

Al respecto de lo que será el duelo entre el seleccionado argentino y el español, el que opinó, y de manera contundente, fue Ronaldo Nazário. La leyenda de la Selección de Brasil lanzó su veredicto sin tapujos en una transmisión que hizo mediante su cuenta de la red social TikTok: ”España ganará fácil la Final”.

Asimismo, O Fenómeno, que ya ve al elenco europeo bordando su segunda estrella en la camiseta, añadió: ”Para mi los favoritos siempre fueron España y Francia y recuerdo que antes del partido de la Semifinal dije que el campeón saldría de ahí”.

"YO CREO QUE ESPAÑA GANA FÁCIL"



👀 El Fenómeno Ronaldo dio su postura de cara a la final… ¡Y FUE TAJANTE!



📹TikTok/Ronaldo pic.twitter.com/0foy4SAKxx — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026

Ronaldo contra Cristiano y Neymar

Siguiendo por la línea de decir lo que piensa, Ronaldo también opinó respecto a lo que fue el papel de Cristiano Ronaldo y de Neymar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canada 2026: “El cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo”.

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Por otro lado, en cuanto al portugués, el brasileño, también en la transmisión que hizo en su cuenta de TikTok, señaló: “Probablemente aún tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita, pero para jugar en el Mundial entendemos que es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto. Con toda nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y nuestro deseo de jugar siempre, creo que al final nuestro cuerpo decide por nosotros. Yo no juego porque el cerebro funciona de una manera que el cuerpo no puede soportar”.

En síntesis