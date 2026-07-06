No todo fue felicidad para la Selección de Inglaterra en el Estadio Azteca. Si bien los dirigidos por Thomas Tuchel superaron a México por 3 a 2 y sellaron su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, la lesión de Jordan Henderson dejó preocupación en el búnker inglés.
Una vez consumada la victoria ante México en el Azteca, los jugadores de la Selección de Inglaterra saltaron los carteles publicitarios para celebrar con los hinchas en las tribunas, pero Jordan Henderson no lo hizo de la mejor manera cuando quiso volver al terreno de juego.
El futbolista inglés, que no sumó minutos en la victoria ante México, apoyó mal sus manos y cayó con todo el peso del cuerpo sobre su muñeca. Inmediatamente sus compañeros tomaron noción de la gravedad de su lesión, lo rodearon y el inglés debió ser trasladado en camilla.
Todavía no se dio a conocer el parte médico de la lesión sufrida, aunque podría tratarse de una fractura de muñeca. De ser así quedaría confirmado que Jordan Henderson se perderá lo que queda del Mundial. Cabe destacar que los inglseses se verán las caras en cuartos de final ante Noruega.
Así fue la caíd de Henderson
Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU— 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026
¿Qué dijo Tuchel sobre la lesión de Henderson?
Thomas Tuchel no quiso imaginar un cruce con Argentina en el Mundial 2026 tras vencer a México
El entrenador inglés se refirió a la lesión de Henderson en conferencia de prensa y dijo: “Mis emociones son muy contradictorias. Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la actitud del equipo. Lo conseguimos con corazón y personalidad. Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros“.
DATOS CLAVE
- Clasificación con sabor amargo: A pesar de la victoria por 3 a 2 ante México en el Estadio Azteca que depositó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, la alegría no fue completa debido a la grave lesión sufrida por Jordan Henderson durante los festejos.
- El insólito accidente: Tras el pitazo final, los futbolistas ingleses saltaron los carteles publicitarios para cantar con su público. Al intentar regresar al campo de juego, el mediocampista (que ingresó en el tiempo de descuento y llegó a recibir una tarjeta amarilla) apoyó mal las manos en la caída y sufrió una aparente fractura de muñeca.
- Baja confirmada para el resto del Mundial: El futbolista debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la Ciudad de México en camilla. En conferencia de prensa, el DT Thomas Tuchel lamentó el hecho confirmando la gravedad de la lesión, lo que descarta a Henderson para el cruce de cuartos de final ante la sorprendente Noruega de Erling Haaland.