Los ingleses derrotaron a los mexicanos en el Estadio Azteca por 3 a 2 y sellaron su clasificación a cuartos de final.

No todo fue felicidad para la Selección de Inglaterra en el Estadio Azteca. Si bien los dirigidos por Thomas Tuchel superaron a México por 3 a 2 y sellaron su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, la lesión de Jordan Henderson dejó preocupación en el búnker inglés.

Una vez consumada la victoria ante México en el Azteca, los jugadores de la Selección de Inglaterra saltaron los carteles publicitarios para celebrar con los hinchas en las tribunas, pero Jordan Henderson no lo hizo de la mejor manera cuando quiso volver al terreno de juego.

El futbolista inglés, que no sumó minutos en la victoria ante México, apoyó mal sus manos y cayó con todo el peso del cuerpo sobre su muñeca. Inmediatamente sus compañeros tomaron noción de la gravedad de su lesión, lo rodearon y el inglés debió ser trasladado en camilla.

Todavía no se dio a conocer el parte médico de la lesión sufrida, aunque podría tratarse de una fractura de muñeca. De ser así quedaría confirmado que Jordan Henderson se perderá lo que queda del Mundial. Cabe destacar que los inglseses se verán las caras en cuartos de final ante Noruega.

Así fue la caíd de Henderson

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

¿Qué dijo Tuchel sobre la lesión de Henderson?

El entrenador inglés se refirió a la lesión de Henderson en conferencia de prensa y dijo: “Mis emociones son muy contradictorias. Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la actitud del equipo. Lo conseguimos con corazón y personalidad. Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros“.

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