Ronaldo sobre la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina: ”Fue una paliza”

O Fenómeno dictó sentencia sobre lo que fue la Final de la Copa del Mundo 2026.

Ronaldo Nazário fue uno de los que acertó con su pronóstico de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El brasileño adelantó en una de sus transmisiones en TikTok que la Selección de España le ganaría ”fácil” a Argentina. Y si bien en el resultado no se vio reflejado, la realidad es que la Roja fue superior a la Scaloneta.

Ya con el resultado puesto, O Fenómeno volvió a referirse a lo que terminó siendo el triunfo 1 a 0 del combinado europeo: ”Fue un día histórico en lo deportivo porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba. A España no le salieron los goles y no ganó por la distancia que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido. Fue una paliza”.

En esa misma línea, Ronaldo resaltó la disparidad que se vio dentro del campo de juego: ”La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar. Argentina luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugando en conjunto, todos son importantes”.

Además, describió a la Selección Argentina: ”Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor”.

España se coronó campeón de la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

Para cerrar, apuntó que Rodri Hernández debería ser catalogado por France Football como el mejor jugador de la temporada: ”Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar”.

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Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa del Mundo

Tras la edición número 23 de la Copa del Mundo, la tabla histórica de campeones lo mantiene a Brasil con cinco consagraciones (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), le siguen con cuatro Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), después Argentina con tres (1978, 1986 y 2022), con 2 Francia (1998 y 2018), España (2010 y 2026) y Uruguay (1930 y 1950) y cierra Inglaterra con una (1966).

En síntesis