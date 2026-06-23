La devolución de gentilezas de Lionel Messi con Ronaldo Nazário: ”Él igual hacía desastres”

Ronaldo Nazário ya se declaró fan absoluto de Lionel Messi. Cada vez que le preguntan sobre el 10 de la Selección Argentina, el brasileño no duda en mostrar su simpatía para con él tanto por su personalidad como por lo que despliega dentro del campo de juego.

De hecho, en una de sus últimas declaraciones en relación con el desempeño del reosarino en los primeros días de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, dijo que el mundo debería aceptar que Messi es el mejor de todos los tiempos. Y ahora, más recientemente, hizo una comparación que provocó toneladas de reacciones en redes sociales.

”Yo a los 38 llevaba cuatro años sin jugar y pesaba 120 kilos”, comentó Ronaldo Nazário, con la naturalidad que lo caracteriza, en una charla que mantuvo con Diario AS. Y al respecto, el que hizo la devolución de gentilezas fue el propio Lionel Messi, en la zona mixta post partido que la Selección Argentina le ganó a Austria.

”La verdad que él (Ronaldo) tuvo lesiones graves y no solo una vez sino varias. Yo gracias a dios tuve la suerte de, dentro de todo, no tener lesiones graves, de no haber pasado nunca por un quirófano y eso dice mucho”, describió la Pulga, luego de anotar los dos goles que permitió el segundo triunfo de la Scaloneta en el Grupo J.

🤳 Le enseñan a Messi lo que dijo de él Ronaldo Nazario hace unos días (“¡Tiene 38 años! A esa edad yo llevaba cuatro retirado y pesaba 120 kilos…”) y esta es su reacción…@as_agabilondo#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/1wm8CCNmTm — Diario AS (@diarioas) June 22, 2026

No obstante, Leo reconoció el legado que dejó Ronaldo, no solo en la Selección de Brasil, sino en el fútbol europeo, por donde pasó por clubes como Real Madrid, AC Milan e Inter de Milán. ”Él, igual, aunque sufrió muchas lesiones hacía desastres”, expresó con una sonrisa, dando a entender que el ex9 de la Verdeamarela nunca perdió la magia a pesar de los contratiempos físicos.

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Lionel Messi, máximo goleador de la Copa del Mundo 2026

Pasados 12 días desde el comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi, en tan solo dos partidos (vs. Argelia y frente a Austria), anotó 5 goles y, por lo menos de momento, es el máximo artillero del torneo. Le siguen Kylian Mbappé y Erling Haaland con dos tantos cada uno.

En síntesis