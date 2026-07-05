San Lorenzo elogió a Orlando Gill tras disputar el Mundial con la Selección de Paraguay: “Nos representaste de gran manera”

El arquero fue una de las figuras del Ciclón y en las redes sociales lo saludaron por su desempeño.

Con la derrota 1 a 0 frente a Francia en Philadelphia, se terminó el sueño de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026, ya que quedó eliminada en los octavos de final. Una de las figuras del equipo comandado por Gustavo Alfaro durante el certamen, fue su arquero Orlando Gill.

Referido al rendimiento que tuvo el golero de 26 años, en sus redes sociales, la cuenta oficial de San Lorenzo, club en el que se desempeña desde principios de 2025, le dedicó un posteo para felicitarlo por su performance, que incluyó una gran doble atajada ante Kylian Mbappé.

“A pesar de la derrota, Orlando Gill fue una de las figuras del encuentro entre Paraguay y Francia, con varias atajadas enormes. Todo San Lorenzo está muy contento de tu Mundial, Orli, nos representaste de gran manera. Felicitaciones y… ¡te esperamos en casa!”, dice el posteo junto a una foto suya en el arco paraguayo.

A pesar de la derrota, Orlando Gill fue una de las figuras del encuentro entre Paraguay y Francia, con varias atajadas enormes.



Todo San Lorenzo está muy contento de tu Mundial, Orli, nos representaste de gran manera.



Felicitaciones y… ¡te esperamos en casa! 💙❤️ pic.twitter.com/PzZWu7tgoy — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 4, 2026

Durante la Copa del Mundo, el desempeño de Gill fue de menos a más. Sin poder evitar la goleada ante Estados Unidos, desde allí mantuvo dos arcos en cero consecutivos ante Turquía y Australia, para luego tener su mejor rendimiento en los partidos de mata-mata.

En los encuentros ante Alemania y Francia sacó su mejor versión. En 16avos de final no solo tuvo buenas atajadas para mantener a su equipo en partido durante los 120 minutos, sino que también tapó dos penales en la tanda. En 8vos, dejó con vida a sus compañeros hasta el final, con grandes atajadas ante Mbappé.

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Por otro lado, el arquero también le dejó un rédito económico a San Lorenzo por su participación mundialista. En total, el club recibió 253.000 dólares debido a los 24 días en los que estuvo participando de este certamen.

El Mundial de Orlando Gill en números

Partidos jugados: 5

Minutos en cancha: 480

Goles recibidos: 6

Atajadas: 23

Penales atajados: 2

Vallas invictas: 2

Datos claves

La Selección de Paraguay quedó eliminada por Francia en octavos del Mundial 2026.

quedó eliminada por Francia en octavos del Mundial 2026. El arquero Orlando Gill sumó 23 atajadas y dos vallas invictas en cinco partidos.

sumó 23 atajadas y dos vallas invictas en cinco partidos. El club San Lorenzo felicitó a Gill en redes por su gran rendimiento mundialista.