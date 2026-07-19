Scaloni explicó los factores que condicionaron a Argentina en la final del Mundial ante España: “No lo esperábamos”

En conferencia de prensa, el director técnico de la Selección Argentina fue contundente con respecto a cómo se dio el encuentro.

La Selección Argentina no pudo revalidar lo hecho hace casi cuatro años en Qatar 2022. Este domingo, cayó por 1-0 frente a España en la gran final del Mundial 2026 y generó una gran tristeza en el pueblo. Sin embargo, hay que ponerse de pie y aplaudir a todos estos jugadores y también a cada integrante del cuerpo técnico.

En medio de ese panorama, una vez consumada la derrota de Argentina en el MetLife Stadium, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa correspondiente. Así las cosas, el director técnico de La Albiceleste puso en duda su futuro en el cargo y posteriormente tuvo que abandonar el recinto envuelto en una profunda emoción.

Paralelamente, Scaloni también llevó a cabo un análisis del partido en cuestión, explicando los factores que condicionaron el andar de la Selección Argentina en el mismo, así como también las determinaciones en torno a las modificaciones durante el cotejo. De este modo, el oriundo de Pujato despejó algunas dudas que se habían generado.

“Siento que hoy pasaron muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos clave, las cuales no esperábamos. Y tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro en la defensa. Eso no es excusa, pero sí es verdad que el desgaste ha sido enorme”, comenzó exteriorizando Scaloni al respecto, lamentándose por algunos imprevistos.

"HAY QUE LEVANTARSE Y SEGUIR" 🇦🇷



🗣️ La palabra de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina. pic.twitter.com/cMqCifqQa8 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

“Estos chicos han llegado de la mejor manera posible, han dado el último esfuerzo. Pero, contra un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones, lo podés padecer. Pero, si hay un equipo que podía haber dejado el partido abierto hasta el final, éramos nosotros. Estoy orgulloso de cómo hemos competido”, profundizó.

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“La verdad, te soy sincero, cuando nos hacen el gol, yo creo que era el momento en que nosotros estábamos sabiendo que íbamos a llegar hasta el final y que íbamos a tener alguna. Pero bueno, esto es fútbol. Hoy nos toca la parte negativa. Hay que levantarse y seguir”, concluyó Scaloni al respecto, instantes antes de abandonar la conferencia.

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo. Al presidente le agradezco por darme esta oportunidad, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, comenzó el DT.

Y cerró: “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado y en mi vida pensé con los chicos del cuerpo técnico que íbamos a estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma, lo siento”.