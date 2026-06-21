El duro clima que se espera para el partido de la Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

En el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de una victoria que le asegure la clasificación a los 16avos de final a falta de una jornada para la finalización de esta instancia.

Este duelo se disputará a las 12.00 horas de la ciudad estadounidense y el mismo tendrá una dificultad extra debido a las altas temperaturas que se pronostican a lo largo de los 90 minutos que tendrá el encuentro.

Durante el partido está pronosticado 32 grados, por lo que el calor será un condimento extra en el desarrollo del juego. Es por eso que Scaloni deberá administrar de buena manera los minutos de los jugadores, así como también aprovechar los cooling breaks para que se refresquen de la mejor manera.

Los hinchas argentinos ya están comparando las diferentes opciones de apuestas mundial para encontrar los mercados más atractivos antes del debut de la Selección.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas que hay en Estados Unidos durante el certamen, distintos equipos utilizaron un chaleco de enfriamiento para que los futbolistas puedan bajar el calor durante los tres minutos de rehidratación. Esto podría ser una ayuda que use a su favor el seleccionado argentino.

Cabe destacar que ninguno de los dos equipos afrontó este calor en su primera presentación debido a que ambos conjuntos jugaron de noche. Es por eso que ninguno tendrá una pequeña ventaja y los dos jugarán en igualdad de condiciones.

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La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

El fixture del Grupo J del Mundial 2026

Datos claves

Argentina y Austria se enfrentan en el AT&T Stadium por el Mundial 2026.

se enfrentan en el AT&T Stadium por el Mundial 2026. El partido comenzará a las 12:00 horas de la ciudad estadounidense.

de la ciudad estadounidense. Se espera una temperatura de 32 grados para el partido.