¿Se pueden hacer cambios y hasta cuándo en la lista de convocados para el Mundial 2026?

Lionel Scaloni ya presentó la nómina oficial, pero hay un detalle desconocido en el reglamento de la FIFA.

Este jueves, Lionel Scaloni reveló la lista de convocados de la Selección Argentina y ya se conoce cada detalle de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026, donde irá en búsqueda de defender la corona tras la hazaña de Qatar 2022. Sin embargo, todavía puede haber cambios en los futbolistas que disputen la cita máxima que se lleva a cabo en Norteamérica.

En primer lugar, hay que aclarar que la FIFA estipuló el 1° de junio como primera fecha límite, pero no definitiva. Esto se debe a que hasta ese momento hay tiempo de presentar la nómina de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá. Pero claro, más adelante puede haber modificaciones, tal como suele ocurrir en algún combinado nacional por diversos motivos.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, con la Copa del Mundo 2022.

Lo cierto es que, tal como indica el reglamento, puede haber cambios en las listas hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección. Una vez que resta menos de un día para el debut de cada país, ya no se permite realizar modificaciones en las nóminas de convocados, por lo que deben mantener con la última presentada y autorizada por los dirigentes de la FIFA.

Un dato importante a tener en cuenta es que solo se permite en caso de lesiones graves o una enfermedad, lo que deja en claro que no está aceptado si se trata de una decisión táctica. Por otro lado, no menos relevante, hay que resaltar que los nuevos integrantes deben estar en la prelista de 55 futbolistas que las selecciones presentaron unas semanas antes ante la casa madre del fútbol.

El trofeo de la Copa del Mundo.

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Al mismo tiempo, hay excepción con los arqueros. Esto quiere decir que, si un guardameta sufre una lesión o enfermedad sin importar en qué momento ocurra, puede ser sustituido en cualquier fase del Mundial. A su vez, también cuentan con la particularidad de poder contar con un mínimo de 3 porteros por lista, pero hay países que deciden llevar 4 ante cualquier eventualidad adversa.

En definitiva, sí puede haber ciertos cambios en las listas de convocados pero solo en caso de que los protagonistas sufran lesiones graves y/o enfermedades. Eso sí, como bien se mencionó anteriormente en este texto, el nuevo integrante debe haber estado incluido en la prelista que se presentó el pasado 11 de mayo, cuando cada selección le acercó su nómina preliminar a la FIFA.

El trofeo del Mundial 2026. (Getty Images)

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Cómo se arma la lista de Argentina para el Mundial

De cara a lo que será la Copa del Mundo, Roberto Ayala reveló cómo se diagrama la lista de convocados de la Selección Argentina. “Cada integrante del cuerpo técnico arma su propia lista y la manda al grupo de WhatsApp. Después por supuesto decide Scaloni, pero no hay mucha diferencia entre las listas“, confesó el ayudante de campo del entrenador albiceleste.

La lista de 26 de Argentina

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

El fixture de Argentina en el Mundial 2026