Los debutantes en un Mundial con la Selección Argentina: de Valentín Barco a Nico Paz, la nueva sangre de la Albiceleste

Scaloni entregó la lista con los 26 futbolistas convocados y la misma cuenta con caras nuevas en la cita mundialista.

Se terminó la espera. Finalmente el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, entregó la lista con los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en donde defenderán el título obtenido cuatro años atrás en Qatar 2022.

Dentro de esta nómina hay diversos cambios respecto al plantel que se consagró en 2022, y la misma cuenta con la presencia de futbolistas que tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo. En algunos estuvieron cerca de estar en la edición pasada, pero fueron cortados por motivos futbolísticos o físicos.

Los debutantes en un Mundial con la Selección Argentina

Juan Musso

Juan Musso, arquero argentino.

El arquero de Atlético de Madrid formó parte del ciclo de Lionel Scaloni y en 2022 no formó parte de la lista debido a que estaba por detrás de Martínez, Armani y Rulli. En esta temporada tuvo un buen rendimiento en el Colchonero, donde mantuvo su arco en cero en 7 oportunidades en 18 encuentros.

Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi, defensor de Olympique de Marsella. (Getty Images)

Fue parte del proceso de Scaloni en las últimas eliminatorias y será la variante de Cuti Romero en la zaga central. Asentado como referente en Olympique de Marsella, el ex Boca disputó 36 partidos en la temporada, en los que convirtió un gol, dio una asistencia y recibió ocho tarjetas amarillas.

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Facundo Medina

Facundo Medina. (Foto: Getty).

El defensor formado en River actualmente se encuentra en Olympique Marsella y fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la nómina de convocados para el Mundial 2026. Medina puede jugar como marcador central y también como lateral por izquierda.

Valentín Barco

Valentín Barco irá al Mundial.

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Uno de los polifuncionales de la lista. No solo puede jugar como lateral por la izquierda, sino que también hace las veces de mediocampista. Su buen nivel en la Ligue 1 hicieron que Chelsea lo fiche para la próxima temporada. En Racing de Estrasburgo disputó 43 partidos, marcó tres goles, dio nueve asistencias y fue semifinalista de la Conference League.

Nico Paz

Nico Paz, jugador de la Selección Argentina.

Estuvo en duda por una pequeña lesión en la rodilla, pero finalmente se metió en la lista de Scaloni. Figura en Como 1907, que se metió en Champions League, y con la posible vuelta a Real Madrid, Nico Paz cuenta con serias chances de ser titular en Argentina, tal como ocurrió en algunos partidos de eliminatorias. 40 partidos, 13 goles y 8 asistencias fueron sus números en la temporada.

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Giuliano Simeone

Giuliano Simeone irá al Mundial 2026.

El futbolista de Atlético de Madrid también se convirtió en una pieza importante para Scaloni en la rotación del equipo titular y es por eso que se ganó un lugar en el Mundial ya que puede jugar por toda la banda derecha. Siete goles y ocho asistencias fueron sus aportes en 53 partidos en la temporada con el Colchonero.

Nicolás González

Nico González jugará su primer Mundial.

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Otro que va por revancha personal. Quedó fuera de la lista de 2022 por lesión y llegó con lo justo en esta nómina. Pieza clave en la banda izquierda de Scaloni, el futbolista de Atlético de Madrid buscará ganarse el puesto como titular en el Mundial. En la temporada jugó 39 partidos con su equipo y marcó 5 goles.

José Manuel López

El ‘Flaco’ López se metió en la lista de 26 convocados del Mundial.

Se ganó el puesto como tercer delantero a base de buenos rendimientos en Palmeiras. Debutante el año pasado en la Albiceleste, el ‘Flaco’ será una variante en el centro del ataque argentino. Con el elenco brasileño disputó 34 partidos en la temporada, con 14 goles y siete asistencias.

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Matías Soulé

Rulli y Lo Celso, los asteriscos de la lista

El arquero de Olympique Marsella, campeón del mundo en 2022 y el volante de Betis, que estuvo en Rusia 2018, no sumaron minutos en estos certámenes. Es por eso que si juegan en la Copa del Mundo 2026 tendrán su estreno en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones.

La lista Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

DATOS CLAVE

Lionel Scaloni oficializó la nómina de 26 futbolistas para defender el título mundialista en 2026.

oficializó la nómina de para defender el título mundialista en 2026. La lista incluye múltiples debutantes que tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

que tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo. El plantel combina futbolistas campeones en Qatar 2022 con nuevas figuras del ámbito internacional.