River busca reforzar la mitad de la cancha: negocia por Nelson Deossa

El Millonario cerró el semestre el pasado miércoles y tanto Coudet como la dirigencia ya trabajan en el armado del plantel de cara a lo que viene.

Está claro que en River se viene una reestructuración. Eduardo Coudet afrontará su primer mercado de pases y sabe que tiene la oportunidad inmejorable de pedirle a la dirigencia a los jugadores que necesita para armar el plantel que necesite para darle su impronta al equipo. En esta oportunidad, el Millonario inició gestiones con Real Betis por el colombiano Nelson Deossa.

Nelson Deossa la rompió ante River en el pasado Mundial de Clubes con la camiseta de Rayados y eso lo llevó al fútbol europeo: Real Betis lo compró a cambio de seis millones de dólares a mediados de 2025, pero su participación bajó considerablemente en este 2026.

Eduardo Coudet pasó gran parte de la última temporada en el fútbol español y por tal motivo considera a varios futbolistas que se desempeñan en esa liga. En este caso, el Chacho le pidió a la dirigencia que vayan a la carga por Nelson Deossa y ya iniciaron las conversaciones.

Nelson Deossa con la camiseta de Real Betis. (Foto: Getty).

River también va por Arambarri

Otro futbolista que se desempeña en LaLiga e interesa en River es Mauro Arambarri, el mediocampista uruguayo que juega en Getafe. La intención de Coudet es reforzar la mitad de la cancha con el charrú y también con el colombiano Nelson Deossa. Busca darle oxigeno a un sector del campo que no tuvo mucho recambio en este primer semestre de 2026.

¿Qué otros jugadores podrían llegar a River en el próximo mercado de pases?

En Núñez saben bien que debe haber altas y ya hay varios nombres apuntados. Eduardo Coudet dejó en claro que necesita jerarquía en todas las líneas y por eso se encaminaron algunas llegadas. Nicolás Otamendi será el primer refuerzo, por otro lado, están avanzados los arribos de Gio Simeone y Mauro Arambarri.

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No son los únicos futbolistas que van a llegar, también hay interés en Agustín Canobbio, pero su alta cotización haría que se caiga la posible llegada. Además, en Núñez son optimistas con los arribos de Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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