En su paso por el fútbol italiano, el lateral izquierdo cumplió el sueño de jugar en la ciudad de su padre y en el Estadio Diego Armando Maradona.

En la convocatoria de 26 futbolistas que presentó el entrenador Darren Bazeley para disputar el Mundial con la Selección de Nueva Zelanda destaca un nombre especialmente pintoresco, no solo por haberse destacado desde muy temprana edad en los seleccionados juveniles, sino también por algunas particularidades de su vida personal.

El jugador en cuestión es Liberato Cacace, lateral izquierdo de 25 años que desde mediados del año pasado se desempeña en el Wrexham, equipo galés que compite en la Segunda División del fútbol inglés y que es también llamado Disney FC debido al crecimiento sostenido que ha tenido el club desde que fue adquirido por los actores Rob Mac y Ryan Reynolds en 2020, logrando un acuerdo comercial para comenzar a rodar un documental sobre el equipo y la comunidad que tuvo enorme éxito a nivel mundial gracias a su distribución desde la plataforma de Disney.

Otra curiosidad en torno al futbolista nacido en Wellington es su ascendencia italiana y su profundo fanatismo por el Napoli y por Diego Armando Maradona, heredada de su padre. La familia Cacace, además, es propietaria de La Bella Italia, un pintoresco restaurante y mercado de estilo napolitano situado a las afueras de la capital neozelandesa.

A nivel deportivo, el defensor inició su carrera profesional en Wellington Phoexin antes de cumplir los 18 años. Pare ese entonces, ya se había destacado en el seleccionado que disputó el Mundial Sub 17 de India en 2018. Ese mismo año y en el mismo país, también se estrenó con la Selección mayor en un amistoso disputado ante China Taipei.

Para la temporada 2020-2021, dio el salto a Europa vinculándose al Saint Truiden del fútbol belga y en ese tiempo se dio también el gusto de ser el autor del primer gol de los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebraron en 2021, en un encuentro que terminó con derrota para Nueva Zelanda 3-2 ante Honduras.

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Antes de desembarcar en el Wrexham, Cacace cumplió el sueño de jugar en el Estadio Diego Armando Maradona de Napoli, gracias a las cuatro temporadas que militó en el Empoli de la Serie A de Italia, donde llegó a disputar 76 partidos oficiales.

Liberato Cacace en Wrwxham.

El grupo de Nueva Zelanda en el Mundial

La Selección de Nueva Zelanda compartirá el Grupo G del Mundial 2026 con Bélgica, Egipto e Irán. Su debut tendrá lugar el lunes 15 de junio en Los Angeles, en un encuentro que acaparará muchas miradas por enfrentarse a un seleccionado iraní que puso en duda hasta último momento su participación por el conflicto bélico que el país mantiene con Estados Unidos.

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