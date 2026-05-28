Los campeones en Qatar que no están en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la nómina de 26 convocados para la Copa del Mundo. Estos son los campeones que no forman parte de la misma.

Se acabó el misterio. Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas para la participación de la Selección Argentina en el Mundial que se llevará a cabo, a partir del próximo 11 de junio, en Estados Unidos, Canadá y México. Y, como no podía ser de otra manera, se generó una auténtica revolución con respecto a las presencias y las ausencias.

Naturalmente, todos y cada uno de los presentes están envueltos en una enorme alegría ante la oportunidad de representar a la Albiceleste en una nueva Copa del Mundo. Pero, paralelamente, esta felicidad convive con la tristeza de tantos otros nombres propios que fueron recortados por el cuerpo técnico del propio Scaloni.

En medio de este último lote de ausentes, hay que destacar a los que formaron parte de la conquista en el Mundial de Qatar 2022 pero que ahora no podrán volver a militar con La Scaloneta en una Copa del Mundo. Algunos de ellos ya quedaron marginados, por un motivo u otro, desde hace tiempo. Pero no es el caso de todos.

Franco Armani

Franco Armani actualmente es suplente en River. (Foto: Getty)

En septiembre de 2024, poco tiempo después de ganar una nueva Copa América con la Selección Argentina, Franco Armani tomó la determinación de dar un paso al costado y ponerle punto final a su etapa con La Albiceleste. Cabe destacar que el todavía arquero de River se encontraba a la sombra de Dibu Martínez, siendo un claro relevo.

Marcos Acuña

A pesar de que estuvo presente en la última fecha FIFA, el Huevo Acuña no forma parte de la convocatoria final para la cita mundialista. Sus constantes problemas físicos en River, pese al buen nivel que presentó en el primer semestre del año, lo marginaron por completo.

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Marcos Acuña, uno de los principales ausentes. (Foto: Prensa River)

Juan Foyth

En enero pasado, Foyth sufrió una severa lesión en Villarreal. (Foto: Getty)

El polifuncional defensor, quien supo desempeñarse como central y también como lateral, estuvo en Qatar 2022 pero se vio afectado por una gran cantidad de complicaciones en los últimos tiempos. Inclusive, a principios de este año, el surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y quedó marginado.

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Germán Pezzella

Pezzella, de flojo presente en River. (Foto: Getty)

El declive del marcador central fue muy marcado desde Qatar hasta la actualidad. Retornó a River generando una gran ilusión entre los hinchas, pero lo cierto es que sus rendimientos no estuvieron, ni por asomo, a la altura de las circunstancias y de las expectativas. Por ello es que recibió el corte por parte de Scaloni.

Guido Rodríguez

Guido Rodríguez en Valencia. (Foto: Getty)

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Otro futbolista que tuvo participación en el Mundial pasado, levantando el trofeo, pero que no podrá estar en Norteamérica. Más allá de permanecer en Europa en un nivel respetable, el jugador surgido de la cantera de River quedó opacado debido a la buena cantidad de mediocampistas de gran nivel que hay en la actualidad.

Papu Gómez

Papu Gómez en el Mundial pasado. (Foto: Getty)

El caso más esperado y lógico es el de Alejandro Gómez. Después de formar parte del título en Qatar 2022, el volante ofensivo fue completamente marginado de la Selección Argentina. Para colmo de males, también fue sancionado por doping positivo y en la actualidad tiene nada más ni nada menos que 38 años de edad.

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Ángel Di María

Ángel Di María, en la visita de Rosario Central a River. (Foto: Getty)

Es cierto que Fideo, uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina en toda la historia, conserva un buen nivel en Rosario Central pese a su elevada edad. De todos modos, luego de la pasada Copa América, también decidió decir adiós. Hubo intentos para generar un retorno, pero ninguno de ellos fue efectivo.

Paulo Dybala

Paulo Dybala con los colores de la Roma. (Foto: Getty)

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Más allá de su innegable talento, Paulo Dybala se ha visto inmerso, en los últimos tiempos, en un panorama bastante complejo, no solamente desde los problemas físicos, sino también desde las intermitencias en cuanto a sus minutos en la Roma. Quedó marginado hace rato mientras definía si seguía en el continente europeo o si llegaba a Boca.

Ángel Correa

Ángel Correa, delantero de Tigres UANL. (Foto: Getty)

El atacante supo tomar la decisión de abandonar Atlético de Madrid para jugar en Tigres de México y esto parece haberle quitado terreno en la lucha por un lugar en la Selección Argentina. El ex jugador de San Lorenzo de Almagro, que es uno de los objetivos de River para el mercado de pases, no estará en el próximo Mundial.